Firenze, spettacolo di manipolazione del fuoco in scena all'Anconella

Firenze, 30 luglio 2024 - Un sugestivo spettacolo di manipolazione e dominazione del fuoco va in scena mercoledì 31 luglio alle ore all'Anconella, Via Villamagna, ad opera della Compagnia La Baracca in “Foco Sapiens". Dal buio dell'origine del mondo emergono due ominidi e due umani. I primi raccontano l'evoluzione della specie umana attraverso l'uso e il dominio del fuoco: coreografe con oggetti infuocati, uso del corpo e dello spazio. I secondi, con la loro voce – a volte come affabulazione, altre come dialogo – accompagnano lo svolgersi della storia. Il fuoco nella fase risolutiva dello spettacolo vuol rappresentare una fusione tra i corpi, tra l'essenza Uomo e l'Essenza Donna, tra lo spazio e il tempo, un monito e una speranza che la passione (il fuoco), nonostante tutto, contini perennemente ad ardere dentro di noi, che produca energia e non sia al contrario un grande inceneritore, dove si dà fuoco a tutto: sentimenti, valori e dal quale non può rimanere altro che cenere.ME.MO. è un itinerario di eventi teatrali da giugno a novembre a Firenze e dintorni distribuiti all’interno dei contenitori “Estate Fiorentina”, “Open City” e “Autunno Fiorentino”. Unico cartellone che avrà appuntamenti in tutti e 5 i quartieri della città. In luoghi tra i più vari. Una grande rassegna di quasi 50 date che si dipanerà nell’arco di ben sei mesi. Ingresso libero. Prenotazione consigliata. Informazioni: 055 8290137 e-mail [email protected].