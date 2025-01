Firenze, serata di musica e solidarietà per Voa Voa. Al via le prenotazioni

Firenze, 27 gennaio 2025 - Il Distretto Lions 108LA Toscana e il Leo Club Firenze invitano la cittadinanza a un imperdibile appuntamento all’insegna del divertimento e della solidarietà. Martedì 4 marzo, in occasione del Martedì Grasso, l’Otel di Firenze si trasformerà in un grande tendone da circo per ospitare il “Carnival Lions Circus Party”. L’intero ricavato della serata sarà devoluto all’Associazione Voa Voa Amici di Sofia APS, per il completamento del progetto di crowdfunding “Gocce di speranza”, dedicato alla diagnosi precoce della MLD (Leucodistrofia Metacromatica) su tutti i neonati della Regione Toscana. Parte del ricavato sarà anche destinato al service del Leo Club Firenze per il restauro di un’opera d’arte appartenente all’Educandato Statale Santissima Annunziata Poggio Imperiale.

Programma della serata

Alle ore 20 accoglienza degli ospiti con ricco buffet. Ad animare l’arrivo: Roller Girls, giocolieri, mangiafuoco e artisti di strada che interagiranno con il pubblico, ricreando l’atmosfera tipica e coinvolgente di un vero e proprio circo. Saranno presenti carrelli di popcorn, zucchero filato e finger food a tema circo, mentre performer vestiti da pagliacci e acrobati offriranno un magico intrattenimento itinerante. A disposizione di tutti anche un corner fotografico con scenografie circensi per foto ricordo indimenticabili con accessori e costumi. Alle ore 20.45. Interventi degli organizzatori, delle autorità e dei beneficiari, introdotti dal presentatore della serata Stefano Baragli. Alle ore 21 prosecuzione del buffet e delle animazioni. Sale allestite con postazioni tematiche ispirate al mondo del circo e proiezioni di immagini circensi su maxischermi. Le Roller Girls porteranno un tocco di dinamismo e divertimento tra gli ospiti. Flashmob delle ballerine dell’Accademia del Teatro Manzoni. Danzatrici aeree, mangiafuoco, artisti di strada e figuranti in costume fino al termine della cena. Dalle ore 22 inizio del DJ set con due sale dedicate: Sala KKR (Black Zone): musica commerciale contemporanea, pensata per i Leo e i più giovani Pista centrale: i grandi successi intramontabili del passato, per far ballare e divertire tutti gli ospiti.

La causa benefica

Il ricavato della serata verrà destinato al progetto “Gocce di speranza” dell’Associazione Voa Voa Amici di Sofia APS, primo Progetto Pilota in Italia per la diagnosi precoce della MLD (Leucodistrofia Metacromatica). Si tratta di una malattia neurodegenerativa genetica rara, curabile solo se diagnosticata immediatamente alla nascita. Grazie al contributo dei Lions e di tutti i partecipanti, sarà possibile completare il finanziamento al Laboratorio di Diagnosi Precoce dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, che consentirà di coprire le spese per tutti e tre gli anni previsti dalla sperimentazione e salvare realmente la vita dei nostri neonati. “Grazie al sostegno dei Lions e di tutti coloro che vorranno partecipare – sottolinea Guido De Barros, presidente di Voa Voa Amici di Sofia APS – potremo dare continuità a un importante progetto sanitario a beneficio di tutta la comunità toscana. Se diagnosticata alla nascita, la MLD può essere trattata con successo, salvando la vita di molti bambini e risparmiando loro atroci sofferenze.” “Il carnevale è l’occasione perfetta per unire divertimento e solidarietà – commenta il governatore del Distretto Lions 108LA Francesco Cottini - e dove trasformare momenti di convivialità in opportunità concrete di sostegno a progetti come questo, che consentono di salvare la vita a dei bambini. Grazie a Voa Voa e grazie ai Lions e grazie a tutti quelli che parteciperanno, insieme possiamo davvero fare la differenza.”

Contatti e prenotazioni

È possibile prenotarsi a questa serata dove musica, spettacolo e solidarietà si incontrano sotto lo stesso tendone prenotandosi già da ora. Email: [email protected]. Telefono: 338.4858347 – 335.5260216 – 339.6050189.