Firenze, ripartono gli incontri per andare ‘A scuola d’arte’ nei musei

Firenze, 3 gennaio 2025 – Avvicinare adulti e famiglie a tecniche e linguaggi artistici. Con questo obiettivo col il nuovo anno si apre un nuovo ciclo di “A scuola d’arte”, format di mediazione a cura dei Musei Civici Fiorentini, di Palazzo Medici Riccardi e di MUS.E inaugurato nel 2022, sviluppato in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Firenze e rivolto agli adulti e ai bambini con le loro famiglie, che si intreccia alle collezioni e alle esposizioni dei musei cittadini per proporre un percorso formativo sulle tecniche e sui linguaggi artistici.

Gli incontri dei primi mesi del 2025 (in programma tra gennaio e marzo), in partenza sabato 11 gennaio per famiglie con bambini e il 18 gennaio per gli adulti, avranno come sede il Museo Novecento e permetteranno di approfondire tecniche e processi di diverse tecniche artistiche, esplorandone le potenzialità espressive da parte di alcuni maestri del Novecento: i primi due incontri saranno dedicati alla scultura, traendo ispirazione dalle opere di Marino Marini e di Arturo Martini e cimentandosi nell'esecuzione di una piccola scultura in creta in tutte le sue fasi - dal disegno all'armatura fino alla modellazione; gli appuntamenti successivi verteranno sul diverso impiego della pittura a olio da parte dei maestri del Novecento, da Renato Guttuso a Fortunato Depero, sperimentando le possibilità tecniche di questo medium nella sua preparazione e applicazione; infine l'attenzione si sposterà sull'utilizzo della tecnica dell'incisione nel XX secolo, predisponendo la propria lastra incisoria e realizzando una stampa.

Ogni incontro prenderà il via dall'osservazione di alcune opere delle collezioni civiche, ispiratrici delle successive attività di laboratorio artistico. Gli appuntamenti sono previsti tutti i sabati mattina, alternando gli incontri rivolti alle famiglie con bambini e ragazzi tra gli 8 e i 12 anni (11 e 25 gennaio, 8 e 22 febbraio dalle 11 alle 13) e quelli per gli adulti (18 gennaio, 1 e 15 febbraio, 1 marzo dalle 11 alle 13.30). La prenotazione è obbligatoria: 055-2768224 [email protected]. Il programma ‘A scuola d’arte nei musei’ è possibile grazie al supporto di Giotto – love brand di F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, Tenderly – brand di Lucart Spa, Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella e Unicoop Firenze. Gli incontri sono condotti da Giulia Argentino, Marion Gizard, Francesca Bologna e Caterina Cecioni, “maestri d’arte” MUS.E, con il supporto di alcuni studenti dell’Accademia di Belle Arti di Firenze.

Maurizio Costanzo