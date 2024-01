Firenze, Roberto Ciufoli e Benedicta Boccoli portano in scena ‘Il Test’ dei record

Firenze, 24 gennaio 2024 - Appuntamento speciale al Teatro di Cestello, nell'ultimo fine settimana di gennaio. Sabato 27 alle 20.45 e domenica 28 alle 16.45 il palco di San Frediano ospiterà l'edizione italiana della commedia che ha sbancato i botteghini spagnoli, da Barcellona a Madrid: "Il Test", del giovane drammaturgo Jordi Vallejo, tra i talenti europei più interessanti della scena contemporanea.

La commedia, portata in Italia da Piero Pasqua, vede la regia di Roberto Ciufoli, un maestro del teatro, che è anche protagonista accanto ad altri tre talenti amati dal pubblico, Benedicta Boccoli, Simone Colombari e Sarah Biacchi. Dopo i sold out al Teatro Golden di Roma e una tournée che lo ha visto trionfare da Aosta fino alla punta della Puglia, "Il Test" è ora pronto a conquistare il pubblico toscano, con la sua graffiante comicità che ruta attorno a quattro fatidiche S: soldi, sesso, successo e sentimenti. L'azione inizia con una domanda: "Preferisci centomila euro subito, o un milione tra dieci anni?". A porla è Toni, ospite a cena di Hector e Paula, coppia con qualche problema economico.

Accontentarsi di una piccola fortuna che giunge inaspettata e sistemare alcune pendenze, o attendere di vederla decuplicata in una tempo certo non brevissimo. E nel frattempo? Il dilemma inizia come un semplice test di personalità, mentre i tre attendono l'arrivo della giovane fidanzata di Toni, Berta, una psicologa in carriera. Quando la serata entra nel vivo il confronto tra i protagonisti si fa però sempre più caustico e feroce, mettendo progressivamente a nudo i caratteri dei commensali, i pensieri reconditi, le loro aspirazioni fino a delicati segreti a lungo taciuti. Fra battute al vetriolo e dialoghi sferzanti i protagonisti vengono spinti a prendere decisioni che, nell'arco di una cena, cambieranno le loro vite per sempre.

Maurizio Costanzo