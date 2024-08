Firenze, ripartono gli incontri di ‘Coni di Stelle’ per avvicinarsi all’astronomia

Firenze, 20 agosto 2024 - Arriva l’estate e la cupola del Planetario del Museo della Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze si illumina per ospitare le luci e le storie dell’universo: gli astrofisici guideranno lo sguardo del visitatore in un insolito viaggio nello spazio e nel tempo. Gli incontri in calendario intendono avvicinare il pubblico di giovani e adulti all’astronomia, attraverso l’illustrazione dei principali concetti astronomici e scoperte scientifiche, mediante un approccio interdisciplinare. Al termine di ogni giornata, verrà offerto ai partecipanti un cono Cinquestelle Sammontana. Il primo appuntamento sarà il 28 agosto alle ore 21 con “Dov'è la vita? Eppure l’avevo lasciata qua”, un viaggio alla scoperta degli altri pianeti dove cercare tracce di vita. Un incontro a cura di Simone Caporali del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Firenze e collaboratore del Planetario del Museo della Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze.

Il 4 settembre alle ore 21 si terrà un appuntamento dedicato ad Harry Potter con “Gli astri di Hogwarts”, a cura di Sacha Barion del Planetario del Museo della Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze. Spazio alle novità della scienza, tra telescopi di ultima generazione e IA, l’11 settembre alle ore 21, con “Occhi umani e digitali puntati al cielo: come l’Intelligenza Artificiale ci aiuta a capire l’Universo” a cura di Michele Ginolfi del Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università di Firenze. Il 18 settembre alle ore 21, sarà Emiliano Ricci, giornalista e autore scientifico a tenere l’incontro Simmetrie celesti – L’influenza dell’astronomia sull’architettura monumentale per approfondire l’intersezione tra astronomia e architettura da Stonehenge agli imponenti templi egizi, fino agli intricati strumenti astronomici nascosti nelle cattedrali europee. Daniele Galli dell’Osservatorio Astrofisico di Arcetri – Inaf e Silvia Giomi, del Planetario del Museo della Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze, terranno l’ultimo appuntamento il 25 settembre alle ore 21 dedicato “Alla scoperta della materia interstellare”, un vero e proprio focus per capire da dove prendono forma nuove stelle e nuovi pianeti. “In questa programmazione così suggestiva, il rinnovo della collaborazione con Sammontana – commenta la professoressa Donatella Lippi, presidente della Fondazione Scienza e Tecnica - costituisce una gradevole occasione per i visitatori del Planetario, che, da quest'anno, troveranno un ambiente climatizzato e confortevole e termineranno la visita con un omaggio di particolare qualità”. Maurizio Costanzo