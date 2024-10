Firenze, riapre il Refettorio grande del museo di San Marco

Firenze, 1 ottobre 2024 – Il Museo di San Marco restituisce ai visitatori il Refettorio grande, restaurato e interamente riallestito. Dopo la Sala del Beato Angelico, le sale del Savonarola e il Refettorio piccolo con il bellissimo affresco del Ghirlandaio, riapre al pubblico anche lo straordinario ambiente in parte inaccessibile al pubblico dall’ottobre 2023 a causa di un sollevamento del pavimento in cotto. I lavori hanno interessato anche l’affresco con la Provvidenza dei domenicani sormontata dalla Crocifissione, realizzato da Giovanni Antonio Sogliani nel 1536, che richiedeva un nuovo restauro, dopo quello realizzato da Dino Dini negli anni Settanta del Novecento. Grazie a una donazione di Michael W. Scherb, definita da un accordo tra pubblico e privato volto a valorizzare il patrimonio culturale fiorentino, la Direzione regionale Musei nazionali Toscana ha realizzato i lavori necessari a ripristinare integralmente il pavimento sollevato, a recuperare la spazialità originale della sala, a restaurare l’affresco e a definire un nuovo allestimento museale con una rinnovata disposizione delle opere d’arte, ora valorizzate da un moderno impianto di illuminazione, accompagnate da supporti alla visita con una impostazione grafica e di comunicazione al pubblico coordinata con le altre sale del Museo. In particolare, rispetto al vecchio allestimento risalente ormai al 1983, sono state rimosse le pannellature aggiunte che limitavano la piena leggibilità dell’architettura, e i quadri che vi erano appesi sono stati ricollocati direttamente sulle pareti, secondo un nuovo ordinamento. Il vecchio sistema di illuminazione è stato quindi sostituito con un nuovo impianto posizionato su binari sospesi a soffitto, composto da faretti led orientati sui dipinti e sull’affresco e da un sistema di illuminazione indiretta che evidenzia lo spazio architettonico. Le nuove luci garantiscono un comfort visivo ottimale per il pubblico, la piena valorizzazione dell’ambiente e delle opere, ed inoltre un notevole risparmio energetico. Con la volontà di riproporre ed evidenziare i valori della struttura architettonica originale, in seguito a saggi che hanno permesso di individuare le precedenti colorazioni, è stata riproposta la tonalità grigia delle nervature delle crociere delle volte. Per quanto riguarda i supporti all’allestimento museale, i distanziatori e le didascalie dei dipinti sono stati uniformati al layout già impiegato per la sala del Beato Angelico garantendo una ottimale continuità espositiva all’interno del percorso generale del Museo di San Marco con particolare attenzione ai caratteri ad alta leggibilità. Infine, sono state collocate nella sala alcune panche per offrire ai visitatori la possibilità di sosta e di una più comoda ed attenta osservazione delle opere esposte. Il Refettorio grande era il luogo dove i frati quotidianamente consumavano i pasti in comune. Il vasto ambiente presenta un’architettura ancora in parte gotica, risalente alla fase antecedente alla ristrutturazione del Convento progettata per i Medici da Michelozzo. L’architettura si presenta severa e robusta secondo il gusto risalente all’epoca dei Silvestrini, i monaci che avevano vissuto in questi ambienti prima dell’arrivo dei Domenicani. La sala è costituita oggi da quattro campate voltate a crociera con costoloni. Gli interventi di ristrutturazione di Michelozzo comportarono l’allungamento della sala, con l’aggiunta di una campata alle due preesistenti, e il consolidamento delle strutture portanti per permettere la realizzazione delle celle al piano superiore. Nel 1526, con la necessità di creare una mensa più capiente, poiché la comunità del convento era in crescita, si aggiunse l’ultima campata sottraendola allo spazio adiacente, oggi in parte occupato dalla Sala del Beato Angelico. La sala, dominata dall'affresco di Giovanni Antonio Sogliani, oggi ospita importanti dipinti cinquecenteschi riferibili alla cosiddetta Scuola di San Marco, influenzata dall’arte austera, classica e di forte impronta devozionale di Fra Bartolomeo. Sulla parete destra spicca un pulpito ligneo seicentesco destinato alla lettura di testi edificanti durante i pasti. La parete di testa del Refettorio è interamente dipinta con l’affresco di Giovanni Antonio Sogliani raffigurante la Provvidenza dei Domenicani sormontata da una Crocifissione e santi, delimitata in basso da un basamento a finti marmi. Il soggetto è una alternativa al tema dell'Ultima cena, normalmente raffigurata nei refettori conventuali fiorentini. Rappresenta l’episodio del miracoloso intervento degli Angeli per nutrire i frati domenicani rimasti senza viveri. Il Sogliani realizzò per i Domenicani una composizione chiara e nettamente definita, seppur non priva di dettagli straordinari, quali le variopinte ali degli angeli, le eleganti frange della tovaglia o i riflessi nel vetro dei bicchieri. L’affresco era già stato sottoposto a un intervento di restauro negli anni Settanta del Novecento, indispensabile dopo gli ingenti danni causati dalla furia dell’alluvione del novembre 1966. L’accurata campagna diagnostica preliminare al restauro attuale, con indagini fotografiche a luce visibile e radente, fluorescenza ultravioletta, indagini termografiche e indagini chimico – fisiche, ha evidenziato la necessità di un ampio intervento di pulitura e del consolidamento, che hanno restituito all’affresco una nuova leggibilità, completata anche dal basamento dell’affresco finora occultato dalle panche lignee (non pertinenti) che vi erano accostate, ed ora nuovamente visibile ed apprezzabile grazie al recupero cromatico delle specchiature dipinte a finto marmo, gravemente compromesse nel passato. “Quando uno spazio museale viene restituito alla pubblica fruizione - commenta il direttore generale Musei, Massimo Osanna - è sempre un momento da celebrare: in questo caso, se possibile, ancora di più, perché avviene grazie a una pratica virtuosa, definita da un accordo tra pubblico e privato, messa in campo dalla Direzione regionale Musei nazionali Toscana con la generosa donazione del mecenate Michael W. Scherb e della sua famiglia. Un’ulteriore testimonianza del ruolo centrale che il patrimonio culturale svolge per le comunità e la società civile”.