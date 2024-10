Firenze, Pera Toons alla libreria Giunti Odeon per il firmacopie

Firenze, 12 ottobre 2024 - Con più di cinque milioni di followers sui social, Pera Toons è l’autore italiano più venduto del 2023, nel 2024 ha superato il traguardo di un milione di copie, domina da mesi le classifiche dei fumetti e dei libri più venduti per ragazzi con tutti i suoi titoli. Con il suo nuovo libro "Ridere" è secondo nella top ten dei libri più venduti in Italia dopo Aldo Cazzullo. Il 13 ottobre arriva a Firenze alla libreria Giunti Odeon. Un attesissimo firmacopie già sold out da giorni con inizio alle ore 15. Il libro. La gita al Museo di Storia Naturale di Pera, Kenny ed Ely sta per prendere una piega inaspettata! Il museo nasconde infatti terribili segreti, tra strane presenze, un direttore ambiguo e un telefono misteriosamente scomparso. I tre ragazzi dovranno usare tutto il loro ingegno per sventare un losco piano che vuole trasformare il museo in una sala giochi! Tra colpi di scena, risate e battute dissacranti, questa storia trasformerà una semplice gita scolastica in un'avventura ricca di mistero e amicizia, tra scheletri, dinosauri e robot parlanti. Siete pronti a seguire Pera e i suoi amici nella loro spassosa disavventura? Pera Toons, nome d’arte di Alessandro Perugini, grafico pubblicitario e fumettista. Ha collaborato per anni con brand e agenzie di rilevanza nazionale. Si afferma prima su Instagram con il famosissimo format Chi ha ucciso Kenny?, pubblicato da Tunué e uscito anche negli Stati Uniti. Negli ultimi anni si è fatto conoscere grazie ai social dove ha creato una community di appassionati di battute, freddure ed enigmi a fumetti. I suoi libri Ridi che è meglio, Sfida all’ultima battuta, Giochi e risate, Ridi a Creepypelle, DivertiMenti, Fatti una risata e Che Spasso! sono ormai dei classici dell’intrattenimento. Maurizio Costanzo