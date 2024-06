Firenze, al cinema arrivano i film cult di Pedro Almodòvar in versione restaurata

Firenze, 7 giugno 2024 - Dal 10 giugno arriva al cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour 50/r), la rassegna "Almodòvar. Corpi in prestito", con 5 film cult di uno dei principali registi spagnoli, Pedro Almodòvar - Kika, Il fiore del mio segreto, Parla con lei, La mala educatìon, Volver - in versione restaurata, distribuiti in sala da CG Entertainment, in collaborazione con Cinema Beltrade Barz and Hippo.Pedro Almodóvar è uno dei registi più iconici e audaci del cinema contemporaneo.

Con uno stile unico e un'attenzione particolare alla rappresentazione della complessità umana, ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama cinematografico internazionale. Tra i temi centrali delle sue opere, il corpo riveste un ruolo fondamentale, diventa uno strumento narrativo attraverso il quale esplorare i desideri, le relazioni e le identità. Con "Kika - Un corpo in prestito" (1993) Almodóvar mette in scena un'opera carica di provocazione, dove i corpi dei personaggi diventano oggetto di desiderio, manipolazione e trasgressione. Il corpo diventa una metafora della società contemporanea, con le sue ossessioni e le sue perversioni. Sarà proiettato il 10 giugno alle 19, l’11 giugno alle 21, il 12 giugno alle 15 e il 13 giugno alle 19. In "Il fiore del mio segreto" (1995), Almodóvar affronta il tema del corpo in modo più intimo e delicato: la protagonista Leo - un’immensa Marisa Paredes - si trova a confrontarsi con il suo corpo e con la sua identità in un viaggio interiore che la porta a riscoprire se stessa e a liberarsi dalle convenzioni che la soffocano. Sarà proiettato il 15 giugno alle 21, il 16 giugno alle 17, il 17 giugno alle 19, il 19 giugno alle 15.

Oscar per la migliore sceneggiatura originale e Golden Globe per il miglior film straniero in “Parla con lei” (2002) il corpo diventa il confine tra la vita e la morte, ma anche il mezzo attraverso il quale esprimere amore, desiderio e intimità. Almodóvar esplora la fragilità e la forza del corpo umano, la sua capacità di connessione e di comunicazione anche al di là delle parole. Sarà proiettato il 20 giugno alle 21, il 21 giugno alle 19, il 23 giugno alle 17 e il 25 giugno alle 15. In “La mala educación" (2004) - con un grande Gael Garcia Bernal - si intrecciano storie di passione, violenza e perdono, in cui i corpi dei personaggi sono prigionieri dei loro desideri più oscuri e delle loro esperienze traumatiche. Almodóvar esplora la vulnerabilità dei corpi di fronte al potere e alla manipolazione. “La mala educación" ha vinto il BAFTA come miglior film straniero e ha ottenuto una nomination agli Oscar® per la migliore sceneggiatura.

Sarà proiettato il 24 giugno alle 21, il 26 giugno alle 17, il 27 giugno alle 15. Con "Volver" (2006) Almodóvar esplora il tema della maternità, della morte e della rinascita attraverso il corpo delle donne, che diventa il luogo della vita e della morte, della sofferenza e della resilienza. I corpi femminili sono fonte di forza e di saggezza, di gioia e di dolore. Premio per la migliore interpretazione femminile al cast del film al Festival di Cannes: Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Duenas, Chus Lampreave, Yohana Cobo, Blanca Portillo. Penelope Cruz ha ottenuto anche la nomination agli Oscar. In proiezione il 28 giugno alle 17, il 30 giugno alle 16,30, il 2 luglio alle 15,30 e il 5 luglio alle 19.

