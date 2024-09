Firenze, partono gli spettacoli per celebrare i 100 anni della radio

Firenze, 5 settembre 2024 - In occasione del centenario della Radio Italiana, la Compagnia delle Seggiole presenta un progetto celebrativo esclusivo. La Sede Rai della Toscana, grande protagonista di questa evoluzione, ospiterà due serate speciali, tra cui la serata conclusiva il 6 ottobre. Primo appuntamento il 7 settembre alle ore 21 al Goldoni Spazio Eventi a Firenze in via dei Serragli 107. Appuntamento alle ore 21 con ‘I 100 anni di… storia della radio e dell’intrattenimento radiofonico’ a cura di Sabrina Tinalli. Si prosegue il 15 settembre con ‘i 100 anni di…radioframmi e la loro tradizione radiofonica’ a cura di Rodolfo Sacchettini, e poi il 21 settembre con ‘i 100 anni di musica della radio dal 1924 al 1954’ a cura della Radiorchestra. Le prime tre serate si terranno al Goldoni Spazio Eventi, il locale più europeo di Firenze. Il 6 ottobre la Radio compie infatti 100 anni, Per l’occasione, la Compagnia delle Seggiole è lieta di presentare il progetto 100 anni della Radio – 1924/2024. Tre serate in prima assoluta si svolgeranno al Goldoni Spazio Eventi di Via dei Serragli, il locale più europeo di Firenze ed saranno dedicate a tre temi radiofonici che hanno reso grande la Radio: storia ed intrattenimento, il radiodrammma, le musiche della Radio (dal 1924 al 1954, anno di nascita della TV). La serata conclusiva si svolgerà, nella ricorrenza del centenario, il 6 ottobre appunto (con due repliche, alle 15.30 ed alle 17.30) presso lo storico Studio C della Sede RAI per la Toscana (Largo Alcide de Gasperi 1, Firenze): a questa serata potrà partecipare esclusivamente il pubblico che verrà selezionato, con modalità ancora da concordare, durante le tre serate al Goldoni Spazio Eventi. Il 28 settembre alle ore 20 si svolgerà, nella Terrazza della Sede RAI per la Toscana, la Serata di Gala ad inviti con concerto dell’Orchestra da Camera Fiorentina ed alcuni sketch del Grillo Canterino a cura della Compagnia. Nei giorni di sabato 28 settembre dalle 19,00, sabato 05 dalle 14,00 alle 15,00 e domenica 06 dalle 17,00 e dalle 19,00 sarà possibile visitare la Mostra permanente AIRE Radio d’Epoca nella sede Rai per la Toscana. Per informazioni su visite in altri orari contattare il numero 055 2488201 oppure scrivere a [email protected] Sabato 5 ottobre 2024, dalle ore 10:00 alle 17:00, presso lo Studio C della Sede RAI Toscana (Largo Alcide de Gasperi 1, Firenze), si terrà un convegno organizzato dall’Ordine dei Giornalisti della Toscana. Questo evento esplorerà l’evoluzione del giornalismo radiofonico italiano, con un focus sulle sedi Rai di Firenze. Partecipazione aperta ai giornalisti iscritti tramite il portale ufficiale: formazionegiornalisti.it. Il progetto è realizzato con il patrocinio ed il partenariato di Regione Toscana, RAI Toscana, Radio RAI, TGR RAI, Ordine dei Giornalisti, Fondazione Ordine dei Giornalisti, Accademia della Crusca, AIRE – Associazione Italiana Radio d’Epoca, Orchestra da Camera Fiorentina, Goldoni – Spazio Eventi, e con il contributo di Fondazione CR Firenze.