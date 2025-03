Firenze, nuovi appuntamenti di Jonathan Canini con 'Vado a vivere con me'

Firenze, 10 marzo 2025 - Doveva chiudersi ad aprile, invece… Vista la sfilza di sold out e il boom di richieste, nuove date si aggiungono all’ultimo tour dello spettacolo “Vado a vivere con me” di Jonathan Canini, fenomenale attore e comico toscano che con questo show ha già entusiasmato 30.000 spettatori. Raddoppiano così le date al Teatro Politeama di Poggibonsi (1 aprile e 27 maggio) e al Teatro degli Animosi di Carrara (2 e 3 aprile), triplicano quelle al Teatro Puccini di Firenze (14/22 aprile e 22 maggio), mentre si aggiungono due tappe importanti, il 24 marzo allo Spazio Diamante di Roma e il 4 aprile al Teatro Juvarra di Torino. Programma completo, info e aggiornamenti sui canali social di Jonathan Canini..Cucinare, impostare la lavatrice, stirare e accendere il riscaldamento. Scene di vita quotidiana che possono diventare incubi se… è la prima volta. Con “Vado a vivere con me” Jonathan Canini trasforma l’esperienza in uno show, scritto insieme a un altro fuoriclasse della comicità, Walter Santillo, che cura anche la regia. A dare spunto sono fatti realmente accaduti e straordinarie disavventure che Jonathan mischia a spassosi tranche de vie. Il tutto è arricchito dalla presenza dei personaggi che lo hanno reso celebre e che accompagnano Jonathan ormai ovunque: Pamela di San Miniato, il bullo, il fattone..A teatro con la stessa verve che l’ha imposto sul web, cavalcando una comicità vulcanica e irriverente declinata in versione terzo millennio: epigono della comicità toscana - sulla scia di Benvenuti e Nuti, Pieraccioni e Panariello, passando per Ruffini e Ceccherini - Jonathan Canini conta oltre un milione di followers, i suoi video contano milioni di views, i suoi spettacoli sono riti collettivi per l’adorante fanbase. È una rappresentazione esilarante, quella di Canini. Cucinare, impostare la lavatrice, fare la raccolta differenziata, stirare e accendere il riscaldamento. Scene di vita quotidiana che possono diventare incubi se… è la prima volta. Con ’Vado a vivere con me’, Jonathan Canini trasforma l’esperienza in uno show, scritto assieme a un comico ben conosciuto dalle nostre parti, Walter Santillo, che cura anche la regia. A dare spunto sono fatti realmente accaduti e straordinarie disavventure che Jonathan mischia a spassosi tranche de vie. Il tutto con la presenza dei personaggi che lo hanno reso popolare e che accompagnano Jonathan ormai ovunque: Pamela di San Miniato, il Bullo, il fattone. A teatro con la stessa verve che l’ha imposto sul web: Jonathan Canini incarna la comicità toscana versione terzo millennio, vulcanica e irriverente. I suoi video contano milioni di visualizzazioni, i suoi spettacoli sono riti collettivi per l’adorante fan base