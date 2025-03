Firenze, nel ricordo di Oriana Fallaci la conferenza ‘La libertà di dire la verità’

Firenze, 7 marzo 2025 - Sabato 8 marzo all’ Educandato Statale SS. Annunziata in occasione della Festa della Donna, si terrà la conferenza-riflessione dal titolo “La libertà di dire la verità” (cit. Oriana Fallaci). L’appuntamento è alle ore 11 nella Sala Rosa della Villa Mediceo Lorenese del Poggio Imperiale. La Giornata Internazionale della Donna, istituita ufficialmente dalle Nazioni Unite nel 1977, evidenzia l'importanza della tutela dei diritti e della emancipazione delle donne per cui Oriana Fallaci ne rappresenta un giusto esempio. Sarà esposto il ritratto della scrittrice fiorentina, realizzato dall'artista Elisabetta Rogai, acquisito dal Consiglio Regionale della Toscana e attualmente esposto nell’Archivio Storico del Consiglio Regionale dove è custodito il fondo archivistico della Fallaci. Dopo i saluti di apertura del Presidente dell’Educandato Giorgio Fiorenza e del Presidente del Consiglio Regionale Toscana Antonio Mazzeo, interverranno: il Presidente del Gabinetto Vieusseux Riccardo Nencini, la pittrice Elisabetta Rogai e la Vicepresidente di European Parliament Former Members Association Monica Baldi. In conclusione, la convittrice dell'Educandato Beatrice Casatelli, leggerà un brano tratto da una opera di Oriana Fallaci. Attraverso le testimonianze di chi ha conosciuto Oriana Fallaci, rifletteremo su questa donna coraggiosa, di grande personalità, professionalità e determinazione. Come ricorda il Presidente Nencini: “Oriana ha combattuto per la libertà e i diritti civili sempre. Giusto ricordarla oggi. Una donna libera, una grande scrittrice”. La stessa pittrice Rogai sottolinea: “Non è stato facile ritrarre una donna come la Fallaci. Quando faccio un ritratto cerco di far emergere ile peculiarità del carattere, oltre che i tratti somatici: una sorta di indagine introspettiva. La giornalista, forte, determinata, grintosa, in quel momento non stava già bene.” La Vicepresidente Baldi afferma: “Rendo omaggio al coraggio e alla determinazione della Fallaci e di tutte le donne che affrontano le sfide quotidiane. Questa ricorrenza offre l'opportunità di richiamare l'attenzione su temi cruciali come la parità di genere, le discriminazioni e la violenza contro le donne. Purtroppo, resta ancora molto da fare per il raggiungimento dell'Obiettivo 5 dell'Agenda 2030 dell’Onu, eppure è noto che le disparità di genere costituiscono uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo sostenibile, alla crescita economica e alla lotta contro la povertà.”