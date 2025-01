Firenze, nasce un corso per diventare burattinai: al via le iscrizioni

Firenze, 14 gennaio 2025 - Imparare ad usare le marionette per inscenare spettacoli? A Firenze sta per partire un corso di teatro con pupazzi e burattini, per cui è già possibile prenotarsi e inscriversi. Il corso, che si terrà nei locali di via di Ripoli 225, prevede esercizi sulla voce e il suo uso, studio del movimento nello spazio e tecniche di manipolazione. Ma saranno presenti anche tecniche di ginnastiche della mano, delle braccia e del corpo. Durante le varie lezioni i partecipanti potranno imparare anche a scrivere una storia, scegliere la scenografia più adatta, trovare musiche e giochi di luce per il proprio spettacolo. Nel corso delle varie lezioni si impareranno inoltre i principi fondamentali della narrazione: i tempi comici e quelli drammatici. Il docente è Pietro Vené, che oltre ad avere una vasta esperienza come attore teatrale da quasi 16 anni, fa anche parte di una compagnia di burattinai di Firenze. «Il corso è per soli adulti – spiega Venè - e verrà insegnata la movimentazione dei pupazzi a guanto (di almeno due tipi) e anche di burattini, insieme all'uso della voce e a come creare una storia ad hoc per tenere i bambini e i ragazzi "inchiodati" alla visione. È teatro di figura ma è anche un corso che insegnerà anche tecniche di realizzazione di personaggi "in carne ed ossa", ovvero attori/attrici camuffati da "personaggi da fiaba". Verrà data molta importanza alla tecnica dell'audio, alla ricerca della scenografia adatta e alle luci di scena, perché chi muoverà i burattini dovrà svolgere in totale autonomia anche il lavoro "secondario" di mettere, ad esempio, il suono al momento giusto della storia. E al termine ci sarà un saggio finale che corrisponderà alla creazione di una storia comune a tutti partecipanti, con luci, musiche, scenografie e i burattini usati a lezione. Dall’11 febbraio alle ore 21, fino a giugno, faremo una lezione a settimana della durata di due ore». Il costo è di 60 euro al mese ma la lezione di prova è gratuita. Per tutti coloro che sono interessati a scoprire nuove competenze nel campo della comunicazione e dell’espressione artistica attraverso e con le figure, è già possibile iscriversi al corso a questi contatti: 055 3890214. È possibile contattare anche questi numeri 338 6024335 – 353 4622650. Oppure è possibile scrivere mandando una mail a [email protected]; [email protected]. Maurizio Costanzo