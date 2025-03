Firenze, musica e solidarietà: concerto nel ricordo di Emanuele Bing

Firenze, 5 marzo 2025 - Musica e solidarietà nel concerto nel ricordo di Emanuele Bing. Il ricavato andrà all’Associazione AlpaHa Aps. Appuntamento giovedì 6 marzo nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi. Il concerto solidale è stato organizzato nel giorno del compleanno di Emanuele. Ema era un ragazzo Down con tratti autistici, non verbale, ma in grado di esprimere concetti e pensieri tramite il computer con cui ha sempre comunicato con gli altri trasmettendo gioie e emozioni. Per lui e per altri ragazzi che vivono condizioni simili è stato inventato il progetto del Parco degli Alpaca dove ancora oggi ragazze e ragazzi ,con disabilità varie, si prendono cura degli animali provando a sentirsi occupati in un’attività e producendo piccoli manufatti. AlpaHa APS è un'associazione di genitori e operatori nata con lo scopo di creare un'attività lavorativa per giovani con disabilità intellettiva e relazionale che consiste nella realizzazione di un allevamento di alpaca comprensivo di filiera della lana e produzione di manufatti al telaio. I ragazzi che partecipano al progetto Alpaca si occupano di gestire un allevamento di alpaca, devono avere cura degli animali portandoli al pascolo, dargli da mangiare, pulire le stalle. La lana pregiata degli alpaca viene trasformata in semplici manufatti o capi di abbigliamento con utilizzo di telai. ‍Il progetto offre inoltre incontri di musicoterapia, psicomotricità e strategie di Comunicazione Aumentativa Alternativa per promuovere una migliore qualità della vita il più possibile indipendente. Emanuele è stato protagonista della vita del Parco fin dalla sua nascita e vi ha lavorato fino al 24 luglio 2024, giorno in cui ci ha lasciati. Amava la musica e i “Solisti Fiorentini” suoneranno per lui. Dalle ore 18 nella Sala Luca Giordano, Palazzo Medici Riccardi, nel concerto ad offerta libera a favore dell’Associazione AlpaHa Aps, risuoneranno le musiche di Giacomo Puccini, I Crisantemi, elegia per quartetto d’archi; C. Debussy, Syrinx per flauto solo; W.A.Mozart, Quintetto K.V.581 in La mag per clarinetto e quartetto d’archi; W.A.Mozart, Quartetto K.V. 285 in Re mag per flauto, violino, viola e violoncello. I Solisti Fiorentiniche suoneranno sono Renzo Pelli al flauto, Giovanni Rigucci al clarinetto, Pietro Horvat al violino, Francesca Bing al violino, Andrea Pani alla viola e Roger Low al violoncello.