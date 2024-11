Firenze, Michela Giraud in scena con ‘Mi hanno gettata in mezzo ai lupi’

Firenze, 22 novembre 2024 - Dopo il fortunato debutto in Europa con diversi sold out, approda domenica 24 e lunedì 25 novembre al Viper Theatre di Firenze “Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e non ne sono uscita capobranco”, il nuovo spettacolo di Michela Giraud, regina della stand up comedy italiana e prima comica del nostro Paese ad avere uno special Netflix distribuito in 190 nazioni. La tournée, prodotta da Vivo Concerti, porterà la stand up comedian nelle principali città italiane da novembre a gennaio 2025. I biglietti (posto unico 39,50 euro) sono disponibili online suwww.bitconcerti.it, su www.ticketone.it, oltre che nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).

Michela Giraud torna in scena a grande richiesta più vera e pungente che mai. Nel nuovo spettacolo “Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e non ne sono uscita capobranco” la retorica dei vincenti che ci vuole sempre aggressivi e pronti alle avversità viene demolita in una lunga, irresistibile, ammissione dei propri limiti. Perché si sa: a volte ci gettano tra i lupi e ne usciamo capobranco, altre volte no, e chi meglio di Michela Giraud per esorcizzare le sconfitte quotidiane di ognuno di noi? Lo scorso aprile è inoltre uscito “Flaminia”, commedia che segna il debutto alla regia dell'attrice e comica, e di cui è protagonista. Maurizio Costanzo