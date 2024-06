Firenze, maxischermo alla Limonaia di Villa Strozzi per la partita dell'Italia

Firenze, 19 giugno – Continuano le proiezioni dedicate agli europei di calcio 2024 alla Limonaia di Villa Strozzi, per vivere l'emozione dei match in diretta sui due maxischermi all’aperto, gustando sfiziosi piatti e rinfrescanti drink. In programma giovedì 20 alle 21 Spagna - Italia (apertura dalle ore 18, info e prenotazioni: 389038729, ingresso da via Pisana, 77). Tutti i venerdì della stagione una selezione musicale di Arabica a cura dell’associazione Sahara 76 che animerà il giardino con ritmi intensi e accattivanti, vibrazioni musicali create per rilassarsi a fine giornata in cui il mondo medio orientale si fonderà con quello occidentale ma anche per ballare al ritmo di dance reggaeton, hit commerciali e latino. In questa occasione verrà proposta shisha e si potrà bere tè marocchino (dalle 23.30). Ogni sabato dalle 23 c’è Euphoria, serata con musica anni '90/2000 e commerciale. Particolare attenzione anche al tifo italiano con le proiezioni delle partite degli Europei di calcio 2024, sul maxischermo allestito nel giardino, tutti i giorni, a partire dalle 21. La nuova area food & beverage, aperta ogni giorno a partire dalle 19, è curata da Sahara 76, progetto di cucina interculturale, che offrirà una cucina fusion tra ricette medio-orientali e mediterranee, a cui si affiancheranno gustose pizze con impasto napoletano; hamburger; grigliate di carne; appetizer perfetti per l'aperitivo; friggitoria anche di pesce e una selezione di dolci.