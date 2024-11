Firenze, Max Giusti in scena con lo spettacolo ‘Bollicine’

Firenze, 1 novembre 2024 – A Firenze arriva Max Giusti, è uno dei protagonisti della ricca stagione del Teatro Verdi. L’appuntamento è il 2 novembre quando calcherà il palcoscenico del teatro fiorentino per portare in scena il suo spettacolo ‘Bollicine’. Lo spettacolo, scritto dallo stesso Giusti – che cura anche la regia – con Marco Terenzi e Giuliano Rinaldi, vede in scena anche la SuperMaxBand. Max Giusti smette i panni del Marchese del Grillo e torna a indossare l’abito del mattatore. All’apice della sua maturità, personale e professionale, Max è pronto a dire le sue verità più scomode perché, se le parole sono sempre politicamente corrette, il pensiero non lo è mai. Ha scelto di intitolare il suo show Bollicine, perché da sempre accompagnano le serate più festose, i momenti in cui c’è qualcosa da brindare. Davanti alle bollicine ci si lascia andare a delle confidenze più particolari, quelle che lo showman sarà pronto a fare al suo pubblico. È un Max inedito, che racconta al pubblico quello che nella vita di tutti i giorni non direbbe mai nemmeno al suo migliore amico. Confessioni a cuore aperto in un clima di festa, con le immancabili bollicine. In scena insieme a lui ci sarà la SuperMaxBand, un’orchestra dal vivo formata da Fabio Di Cocco al pianoforte, Pino Soffredini alle chitarre, Fabrizio Fasella al basso e Daniele Natrella alla batteria. Attore, imitatore, conduttore televisivo e doppiatore: nella sua carriera Max Giusti ha ricoperto tutti questi ruoli, dimostrando una notevole versatilità. Dopo l’esordio nel mondo dello spettacolo come cabarettista al Fellini, un locale del quartiere Testaccio della capitale, debutta in televisione nel 1991, nel programma Stasera mi butto, condotto da Pippo Franco e Heather Parisi su Rai2. Negli anni novanta scrive diverse pièce insieme all’allora compagna Selvaggia Lucarelli. Fra le sue interpretazioni più recenti si possono annoverare Aggiungi un posto a tavola, diretto da Pietro Garinei, Se il tempo fosse un gambero e 100% comico in tour. Nel 2010 presta la sua voce al personaggio di Gru nella versione italiana del cartoon Cattivissimo me. Nella scorsa stagione al Teatro Verdi ha vestito i panni de Il Marchese del Grillo diretto da Massimo Romeo Piparo. In questa stagione propone dunque al pubblico fiorentino il suo spettacolo ‘Bollicine’, che si muove tra parole e musica.