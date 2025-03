Firenze, le spezie del mondo arrivano al Mercato Centrale

Firenze, 13 marzo 2025. Il Mercato Centrale Firenze inaugura un nuovo percorso di scoperta sensoriale con “Le Spezie dal Mondo al Mercato”, un ciclo di quattro appuntamenti dedicati alle spezie, ai loro benefici e agli usi tradizionali nei diversi paesi di origine. Gli incontri, realizzati in collaborazione con Elena Cesca di Via delle Spezie, si terranno nella suggestiva cornice della Terrazza Enoteca al primo piano di Mercato Centrale Firenze e offriranno un’esperienza coinvolgente tra cultura, sapori e profumi. Il primo appuntamento si terrà giovedì 20 marzo alle 18.30 e sarà dedicato all’India, la culla delle spezie. Attraverso un laboratorio pratico, i partecipanti scopriranno i segreti di curry e masala, il profumo avvolgente di cumino, coriandolo, cardamomo e cannella, fino alle infusioni speziate come il Chai masala. Al termine dell’incontro, ogni partecipante potrà portare a casa il proprio preparato e mettersi alla prova con i consigli appresi. Gli appuntamenti successivi seguiranno questo viaggio attraverso i sapori d’Oriente: 10 aprile – Marocco, 22 maggio – Cina, 19 giugno – Indonesia. Il costo di partecipazione è di 20 euro a incontro e include un rinfresco. L’evento è su iscrizione, con posti limitati, ed è possibile registrarsi scrivendo a [email protected] o chiamando il numero 055.2399798. Gli incontri potranno essere realizzati anche in lingua inglese. Un’opportunità imperdibile per immergersi nelle tradizioni millenarie delle spezie e scoprire il loro potere trasformativo in cucina e oltre.

