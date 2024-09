Firenze, laboratorio gratuito di pizzica e taranta ad Anconella Garden

Firenze, 1 settembre 2024 – Anconella Garden continua a celebrare l'estate fiorentina con gli ultimi appuntamenti relativi al mese di settembre, che spaziano dalla musica dal vivo agli appuntamenti letterari, dal teatro alla danza, senza dimenticare l’attività fisica (ingresso libero da via Villamagna, 39/d). Laboratori di danza. Si parte lunedì 2 settembre alle 20 con gli incontri gratuiti di balli e canti di pizzica e taranta a cura di Annalisa Prota, in collaborazione con l’associazione Danzeassud. Per iscriversi ai laboratori chiamare il 3393552462 - [email protected]). Alle 21 proseguono gli incontri gratuiti con gli scacchi al parco, in collaborazione con Associazione Rock n Goal e Firenze 64. Un momento di relax e strategia aperto a tutti, principianti ed esperti (appuntamento anche lunedì 9 settembre). Yoga e pilates. Dallo yoga posturale al Trx passando il Viniasa yoga fino al pilates, lunedì, martedì e mercoledì in programma i corsi e l’attività fisica all’aperto proposti dalle insegnanti Irene Guardalà e Fabiana Finizio. Partecipazione su prenotazione e con contributo fisso ([email protected] e [email protected]). Incontri letterari. Martedì 3 settembre alle 19 in programma la presentazione del romanzo "Bagno Amore" (I libri di Mompracem 2024) esordio narrativo di Lapo Tasselli a cura di Puzzle Book Strategie Comunicative per Scrittori. Musica dal vivo. Giovedì 5 settembre per la rassegna Palco d'Autore, Anconella Garden ospiterà la presentazione del disco "Cane io" di Stefano Benucci, conosciuto come "Il Fano". Accompagnato da Martin Minnelli, entrambi alla voce e chitarra acustica, Il Fano offrirà un assaggio del suo stile unico, che racconta le storie di strada e le vite dei quartieri fiorentini come Borgo San Frediano e l'Isolotto. Special guest della serata sarà Ance, pseudonimo di Andrea Lovito, che porterà la sua miscela di canzone d’autore, folk-rock, swing, ska, reggae e altre influenze musicali, utilizzando anche kazoo e armonica. La rassegna proseguirà venerdì 13 con Tommaso Talarico presenterà il suo album "Previsioni del tempo", accompagnato da Francesco Nucci alla batteria, Stefano Miani alle chitarre e basso e Francesco Vannucchi alle tastiere. Ospite della serata sarà Matteo Nativo, altro protagonista che introdurrà al pubblico il suo disco "Orione". Nativo sarà accompagnato da Lorenzo Forti al basso e Vanni Breschi alla batteria. Infine domenica 15 settembre Nora Marte, che si esibirà in duo con il chitarrista Edoardo Abbrevi, spaziando tra cover italiane e straniere e inediti originali del suo repertorio (serata recuperata da agosto, causa pioggia). Teatro. Spazio al teatro martedì 10 settembre con spettacolo di chiusura della rassegna teatrale organizzata dall'Associazione Echoes. “Santi e briganti” è il concerto-spettacolo ideato e presentato dall'attore e poeta Francesco Burroni e dal cantastorie Mauro Chechi, uniti dalla passione per l'improvvisazione poetica. Accanto alle ballate e agli stornelli, prendono vita forme di creazione immediata, anche attraverso i racconti del pubblico stesso. Lo spettacolo tende a divulgare la composizione estemporanea tipica della cultura popolare toscana e a valorizzarne il patrimonio storico. Food & beverage. Nell’area ristoro di Anconella Garden si possono gustare pizze (bianche e rosse), pinse, piadine, fresche insalate, cous cous, piatti a base di farro, hot dogs e nachos. Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 24.