Firenze, al via i laboratori per ragazzi a Palazzo Davanzati

Firenze, 21 ottobre 2024 - Cavalieri valorosi, dame in difficoltà, uomini e donne dotati di poteri magici e persino mostri e creature fantastiche. Tutto questo e molto altro ancora nei laboratori “C’era una volta… il venerdì a Palazzo Davanzati” a cui, a partire dal 25 ottobre, potranno partecipare gratuitamente i bambini dai 6 ai 12 anni al Museo di Palazzo Davanzati. L’iniziativa, pensata per offrire ai più giovani un’occasione di visita divertente e interattiva, prevede incontri mensili che si terranno da ottobre a dicembre 2024.

Il Museo di Palazzo Davanzati è infatti uno scrigno di storie: dipinte su tavole e pareti, persino ricamate sui tessuti, le opere della collezione ci parlano di temi e situazioni, ricche di insegnamenti. Il venerdì pomeriggio, una volta al mese, il museo accoglierà piccoli gruppi per un percorso guidato all'interno delle sale, seguito da un’attività creativa. I laboratori sono ideati per specifiche fasce d’età e puntano a stimolare la fantasia dei partecipanti attraverso il metodo della narrazione collettiva. Durante i laboratori, i giovani visitatori avranno l’opportunità di esplorare le opere d'arte conservate nel museo e di lasciarsi ispirare per la creazione di racconti originali, che nascono dall’osservazione diretta delle opere e dall’interazione tra i partecipanti.

Il programma prevede tre appuntamenti, curati dal personale del Museo di Palazzo Davanzati, ognuno destinato a un gruppo di massimo dieci partecipanti. Ogni incontro sarà articolato in due fasi: una visita interattiva nelle sale del museo, incentrata su alcune opere della collezione, e un laboratorio creativo basato sulle storie emerse durante la visita. Le attività si svolgeranno il venerdì pomeriggio a partire dalle ore 16.15 e avranno una durata di circa due ore. La partecipazione è gratuita, così come l'ingresso al museo per i bambini. È richiesto un accompagnatore adulto per tutta la durata del laboratorio. Per gli adulti accompagnatori è previsto un biglietto di ingresso al museo al costo di 6 euro.

