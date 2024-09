Firenze, la star del violino di 15 anni Leone Pini in concerto

Firenze, 6 settembre 2024 - Pochi giorni addietro si è aggiudicato il primo premio assoluto all’UK International Music Competition. Solo l’ultimo riconoscimento per Leone Pini, giovanissimo virtuoso del violino, che a soli 15 anni vanta un curriculum da star. Domenica 8 e lunedì 9 settembre sarà solista dell’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta, nel doppio concerto che segna il ritorno all’Auditorium Santo Stefano al Ponte, dopo la lunga tranche en-plein-air. Vedremo e ascolteremo Leone Pini alle prese con il “Concerto per violino e orchestra in mi minore op 64” di Felix Mendelssohn-Bartholdy, tra i capisaldi della letteratura per lo strumento, a firma di quello che la critica ha definito il più classico dei compositori romantici. Completa il programma la “Quinta sinfonia in mi minore op. 64” di Petr Il'ic Cajkovskij, espressione dell'eroica vittoria dell'uomo sul proprio destino. Classe 2009, fiorentino, Leone Pini ha iniziato lo studio del violino con Vittoria Ottaviani, proseguendo con Marco Fornaciari e Massimo Nesi. Ha partecipato a masterclass di Ilya Grubert, Marc Messenger ed Addison Teng. Vincitore a soli nove anni del concorso per primo violino di spalla dell'orchestra scolastica regionale della Toscana, ha debuttato come solista a Firenze, esibendosi successivamente nella Salle Bozar di Bruxelles e, accompagnato dalla Banda Nazionale della Polizia di Stato diretta da Maurizio Billi, alla Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Leone Pini si è imposto in numerosi concorsi nazionali ed internazionali tra cui il Concorso Europeo Città di Moncalieri. Biglietti 15/20 euro. Prevendite online sul sito ufficiale www.orchestradacamerafiorentina.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Biglietti disponibili anche presso Opera Your Preview – via Por Santa Maria 13, Firenze – tutti giorni dalle ore 10 alle 18. Riduzioni per studenti, over 65 e soci Unicoop Firenze. La 44esima stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Unicoop Firenze e – in art bonus - Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra, tel. 055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp. Programma completo sul sito ufficiale www.orchestrafiorentina.it.