Firenze, Irene Grandi in concerto con ‘Fiera Di Me Tour’

Firenze, 6 dicembre 2024 - A pochi giorni dalla ristampa dell'album del 2008 “Canzoni per Natale”, Irene Grandi continua a portare il suo “Fiera Di Me Tour” in tutta Italia, celebrando i 30 anni di carriera con un viaggio emozionante tra i suoi successi più amati. Immancabile la tappa nella sua Firenze, lunedì 9 dicembre al Teatro Verdi.

Nato nel 2008, il progetto ha segnato il debutto dell'artista fiorentina in una tradizione musicale molto diffusa nei Paesi anglosassoni: la realizzazione di un disco dedicato alle canzoni natalizie. Il disco raccoglierà i 12 brani della prima edizione – dai grandi classici del repertorio internazionale, come “Bianco Natale” e “Happy Xmas (War is Over)” di John Lennon, a pezzi del repertorio italiano, tra cui canzoni di Modugno, Mina e Morgan, Jovanotti, la riscrittura con Luca Carboni di “More Than Words” degli Extreme e il duetto con Alessandro Gassman su “Qualche stupido ti amo” (originariamente “Something Stupid”) – e l’inedito “Last Christmas”.

Irene Grandi commenta: “Una nuova canzone per il mio Canzoni per Natale. Una versione acustica di Last Christmas, che quest’anno compie 40 anni. La mia interpretazione, intima ma ritmata dalla fantastica chitarra di Leo di Dante, mette allegria. L’ha prodotta Pio Stefanini, che aveva arrangiato l’intero album quando venne pubblicato nel 2008. Felice di omaggiare i mitici Wham! Con questo brano cult degli anni ‘80! E Buon Natale a tutti”.

Dopo la pubblicazione nel maggio scorso del singolo “Fiera di Me”, arricchito dalla supervisione ritmica di Stewart Copeland, e, in ottobre, del brano “Universo”, scritto appositamente per lei da Francesco Bianconi e Kaballà, Irene Grandi ha dato il via il 1° novembre al Fiera Di Me Tour: una serie di concerti celebrativi dei 30 anni di carriera, che tra novembre e dicembre toccherà i teatri di tutta Italia. Al suo fianco, sul palco, Max Frignani alla chitarra, Piero Spitilli al basso, Fabrizio Morganti alla batteria, Marco Galeone alle tastiere e Titta Nesti, che porterà il suo contributo come corista e polistrumentista. La direzione musicale del tour è di Marco Sabiu. Radio Subasio è la radio ufficiale del Fiera di me tour 2024.

Maurizio Costanzo