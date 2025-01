Firenze, in scena Peter Pan con le musiche di Edoardo Bennato

Firenze, 1 gennaio 2025 - Da sabato 4 a lunedì 6 gennaio al Teatro Verdi di Firenze va in scena ‘Peter Pan’, il musical con la regia di Maurizio Colombi e le musiche di Edoardo Bennato. Peter Pan, creato dal romanziere inglese James Matthew Barrie, è uno dei personaggi più incredibili di sempre. Nel ruolo di Capitan Uncino c’è Claudio Castrogiovanni, nel ruolo di Peter Pan troviamo Luca Nencetti mentre nel ruolo di Wendy c’è Martha Rossi. Organizzatore è Antico Teatro Pagliano. Il ragazzo che non vuole crescere, sa volare e vive in un’isola magica ha conquistato generazioni di ragazzi e non; la sua avventura apparse per la prima volta in forma teatrale nel 1904, diventando cosi un classico della letteratura fantastica, spiritoso, ricco di suspense e intriso di irresistibile magia. Il musical è tra i più amati dal pubblico di ogni età, ed è pronto ad accompagnare nuovamente i suoi spettatori in un entusiasmante viaggio verso l’Isola-che-non-c’è per rivivere la magia dell’infanzia.

Il pubblico è trasportato in un mondo di avventure senza tempo anche con i tanti effetti speciali, come il volo di Peter Pan, l’utilizzo di tecnologie laser per il personaggio di Trilly, le imponenti scenografie che trasporteranno magicamente gli artisti dalla cameretta di Wendy, Michael e John al rifugio dei Bambini Sperduti e i colorati costumi in stile cartoon che daranno il tocco finale a quello che non è un semplice spettacolo teatrale, ma un vero e proprio sogno da condividere con gli amici e la famiglia. Cuore pulsante dello spettacolo è proprio la colonna sonora: uno straordinario viaggio in musica nel mondo fantastico di Peter Pan, con alcune tra le più famose canzoni di Edoardo Bennato tratte dal mitico album del 1980 Sono solo canzonette e con altri brani come “Il rock di Capitan Uncino“, “La fata“, “Viva la mamma” e molte altre, fino alla celeberrima “L’isola che non c’è“.

I brani sono stati riarrangiati dallo stesso cantautore per lo spettacolo teatrale, oltre all’inserimento dell’inedito “Che paura che fa Capitan Uncino“. Il musical andrà in scena il 4 gennaio alle ore 20,45, e il 5 e 6 gennaio alle ore 16,45.Biglietti. Acquisto online: www.teatroverdifirenze.it Punti vendita del Circuito Box Office Toscana: elenco completo su www.boxofficetoscana.it. Biglietteria Teatro Verdi, via Ghibellina 97 tel 055 212320 - orario: da martedì a venerdì 10-13/16-19 e sabato dalle 16 alle 19. Riduzioni. La sera della prima sconto speciale di 5 euro per soci Coop Unicoop Firenze, correntisti e dipendenti Banca Cambiano, dipendenti Findomestic. Per ottenere le riduzioni va presentato il documento di appartenenza ad una delle suddette categorie sia al momento dell’acquisto che dell’ingresso a Teatro. Le riduzioni sono accessibili presso la biglietteria del Teatro e presso tutti i punti vendita del Circuito BoxOffice e non si applicano nei giorni di venerdì, sabato e domenica ed il 31 dicembre. Sono previste riduzioni sul prezzo degli abbonamenti e dei biglietti per: soci Unicoop Firenze - correntisti e dipendenti Banca di Cambiano - dipendenti Findomestic, CAF, Assiteca, Uovo del Casentino - under 21/over 65 - abbonati alla Stagione Concertistica O.R.T - gruppi superiori alle 15 persone. Il calendario degli spettacoli potrebbe subire variazioni non dipendenti dalla nostra volontà. Si invita a consultare il sito. Maurizio Costanzo