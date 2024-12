Firenze, in scena lo spettacolo musicale su ghiaccio ‘Music Circus Show On Ice’

Firenze, 6 dicembre 2024 - Sabato 7 dicembre alle ore 15 al Teatro Cartiere Carrara di Firenze arriva “Music Circus Show On Ice”, spettacolo musicale su ghiaccio con le più amate canzoni dei film d’animazione “Frozen” e con al centro le sorelle Elsa e Anna: un viaggio avventuroso segnato da musiche, danze e colpi di scena, insieme a pattinatrici e acrobati di livello internazionale. Momenti fiabeschi si mescolano a numeri di abilità che sfidano le leggi della fisica, grazie alle incredibili acrobazie di artisti cubani e ai numeri di equilibrismo su trampoli dei pattinatori. Le coreografie, impreziosite da un imponente led wall, immergeranno gli spettatori in un’atmosfera invernale e magica, rendendo omaggio ai temi di coraggio, amore fraterno e natura che hanno reso celebre “Frozen”.

A rendere ancora più speciale lo show, le canzoni originali del film Disney interpretate dal vivo da cantanti italiani selezionati dall’Accademia MTS-Musical The School, accompagnati da ballerini e artisti circensi di fama internazionale. Tra i momenti clou dello spettacolo: Elsa che intona la canzone "Let it go" e incanta il palco e l'enorme schermo LED con i suoi poteri magici in un mare di ghiaccio e cristalli blu, il divertente pupazzo di neve Olaf, che sogna il sole e la spiaggia, canta “In Summer” con un drink in mano. Per non parlare della spettacolare battaglia a palle di neve improvvisata da Elsa e Anna con i troll o di Kristoff che si presenta cantando la sua celebre canzone alla renna Sven. Tutte le canzoni sono cantate in italiano. I biglietti sono disponibili online sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it, su www.ticketone.it (Tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055.210804). “Music Circus Show On Ice” utilizza ghiaccio sintetico LIKE-ICE, un prodotto di alta tecnologia ecologica che non danneggia l'ambiente. Prossimi appuntamenti per i più piccoli.

Domenica 22 dicembre (ore 15 e ore 18) al Teatro Cartiere Carrara arrivano gli amatissimi youtuber, cantanti e autori Ninna e Matti con il loro “Super Tour”: dopo il successo riscosso nel primo tour teatrale, la celebre coppia, accompagnata da dieci performer e ballerini, regala nuove emozioni con uno show intriso di scherzi, imprevisti e momenti indimenticabili. Sabato 28 dicembre (ore 21) torna “Magic Florence”, il grande evento di magia e illusionismo ideato da Mattia Boschi. Uno spettacolo per tutte le età in cui si spazierà dal mentalismo ai numeri di grandi illusioni visuali. A condurre il pubblico in questo viaggio è lo stesso Mattia Boschi, giovane illusionista e prestigiatore amatissimo dal grande pubblico, anche televisivo, insieme a tanti fuoriclasse dell’illusionismo. Tra gli appuntamenti del nuovo anno, impossibile non ricordare il musical “Cenerentola”, che la Compagnia della Rancia porterà domenica 16 febbraio (ore 17) al Teatro Cartiere Carrara.