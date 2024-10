Firenze, in scena ‘Il Re serpente’. Spettacolo per bambini al parco di Villa Strozzi

Firenze, 11 ottobre 2024 – A Firenze va in scena ‘Il Re serpente’, spettacolo per bambini al parco di Villa Strozzi. Alle 17 del 13 ottobre con ingresso da via di Soffiano. Il Re Serpente è una storia tradizionale che arriva dalla Calabria e che racconta di un Principe capriccioso nato Serpente e della generosa sposa che cercò di strapparlo all’incantesimo e di farlo tornare uomo per sempre. Giorgia Calandrini è la voce narrante di questa fiaba, che, accompagnata dalle note del musicista Gabriele Savarese, riesce a portare gli spettatori in una dimensione altra, al limite tra realtà e finzione.

Uno spettacolo tout public, pieno d’incanto e di magia, alla scoperta del mondo delle fiabe popolari, per ritrovare la gioia di sentirsi bambini e guardare il reale con occhi diversi. Regia di Riccardo Rombi con Giorgia Calandrini musiche dal vivo di Gabriele Savarese luci Siani Bruchi suono Martino Lega. Età consigliata dai 5 anni, durata dello spettacolo 50 minuti. Acquisto biglietti presso la biglietteria del Teatro Puccini aperta dal giovedì al sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli; ai punti vendita Box Office Toscana / Ticketone; online su www.teatropuccini.it. Informazioni 055.362067. Maurizio Costanzo