Firenze, in scena il musical ‘Aggiungi un posto a tavola’ al teatro Verdi

Firenze, 3 febbraio 2025 - A 50 anni dal mitico debutto, e dopo quattro stagioni di grande successo, arriva al Verdi uno degli spettacoli più longevi e amati dagli italiani,: stiamo parlando di ‘Aggiungi un posto a tavola’, che vedrà la partecipazione straordinaria di Lorella Cuccarini accanto a Giovanni Scifoni nel ruolo di Don Silvestro. Sarà in scena dal 7 al 9 febbraio. Nel ruolo di Don Silvestro Giovanni Scifoni, attore stimato ed amato dal pubblico: “Un desiderio che diviene realtà – ha detto l’attore -. È la prima volta che partecipo a una grossa produzione musical. Mio padre mi fece vedere Aggiungi un posto a tavola in televisione che avevo 6 anni, mi ricordo ogni gesto. Sono entusiasta e terrorizzato; non vedo l’ora di dare il mangime alla colomba.” Un nuovo prestigioso cast continuerà ad emozionare il pubblico di ogni generazione: Lorella Cuccarini sarà Consolazione, un ruolo iconico di Consolazione: “Un altro sogno che si avvera; Aggiungi un posto a tavola fu la prima commedia musicale della mia infanzia. La vidi più volte con cast diversi, conoscevo a memoria tutte le canzoni e da adolescente mi immaginavo sul palco come Clementina. A distanza di 50 anni, ho il privilegio di farne parte, nel ruolo sfidante di Consolazione: un personaggio nuovo per me, divertente e ironico. Un ruolo iconico che è stato interpretato da stelle della commedia musicale come Bice Valori e Alida Chelli: mi impegnerò per non essere da meno.” Liberamente ispirata a After me the deluge di David Forrest, la vicenda narra le avventure di Don Silvestro, parroco di un paesino di montagna, che un giorno riceve una telefonata inaspettata: Dio in persona lo incarica di costruire una nuova arca per affrontare l’imminente secondo diluvio universale. Lo spettacolo ‘Aggiungi un posto a tavola’ andrà in scena venerdì 7 febbraio alle ore 20:45, sabato 8 febbraio alle ore 16:15 e alle ore 20:45, infine domenica 9 febbraio alle ore 16:45. Special guest Lorella Cuccarini, commedia musicale di Garinei e Giovannini, scritta con Jaja Fiastri, musiche di Armando Trovajoli, coreografie originali di Gino Landi, regia originale di Pietro Garinei e Sandro Giovannini, ripresa teatrale Marco Simeoli, organizzatore Antico Teatro Pagliano. Prevendite alla biglietteria del teatro - Via Ghibellina 97 - tel 055_212320 [email protected] aperta da martedì a venerdì 10-13 / 16-19, sabato 16-19 e nei giorni di spettacolo, anche se festivi, un’ora prima dell’inizio dell’evento. Biglietti anche nei punti vendita del circuito Boxoffice Toscana e Ticketone.