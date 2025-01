Firenze, in scena ‘Guida pratica per coppie alla deriva’ al Teatro di Cestello

Firenze, 28 gennaio 2025 - Una coppia d'assi per una crisi di coppia. Danila Stalteri e Massimiliano Vado, arrivano a Firenze, sul palco del Teatro di Cestello, in data unica, domenica 2 febbraio, ore 16,45, con un vero e proprio cavallo di battaglia "Guida pratica per coppie alla deriva", commedia campione di incassi scritta da Michele Riml con la regia di Nicola Pistoia. Un intreccio scoppiettante e ricco di spunti di riflessione che racconta di amore e routine, tra i grattacapi e le responsabilità della vita quotidiane, nei cui meandri rischiano di perdersi anche i rapporti più consolidati. Sotto i riflettori va in scena la storia di Alice ed Enrico, coppia matura, con figli, all'alba di una crisi coniugale, il cui campanello d’allarme principale è l'ormai totale assenza di intimità. Per reagire a quella che sembra avviarsi a essere ormai una stanca consuetudine, i coniugi decidono di passare una notte in albergo, aiutandosi (sperano!) con un manuale che promette di riaccendere in loro il reciproco desiderio. Tentativo che si rivelerà presto come un goffo espediente, che tuttavia finirà per portare alla luce crepe e incomprensioni ben più profonde. Posti di fronte all'ineluttabile, i due decidono dunque, di comune accordo, di abbandonare le direttive della "guida pratica per coppie alla deriva" e di rischiare, andando letteralmente “alla deriva”. Come? Semplicemente parlandosi, finalmente, con sincerità. Sarà proprio così che i due si riscopriranno più innamorati che mai e (perché no?) anche pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro vita sentimentale e (perché no?) anche sessuale. “Sono le piccole cose che diamo per scontate, in fondo, che ci allontanano ogni giorno”. Ma il percorso per arrivare a questa conclusione darà vita a situazioni esilaranti, che stimoleranno con lo strumento di una sana risata, il buon senso e la riflessione. Info e prenotazioni 055294609, [email protected].