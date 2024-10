Firenze, in scena ‘Ditegli sempre di sì’ di Eduardo De Filippo

Firenze, 27 ottobre 2024 - Dal 31 ottobre al 3 novembre, al Teatro della Pergola, Domenico Pinelli dirige e interpreta con Mario Autore e Anna Ferraioli Ravel Ditegli sempre di sì di Eduardo De Filippo, una commedia esilarante, con un meccanismo perfetto. I tre giovani talentuosi interpreti si sono fatti conoscere al grande pubblico con il film I fratelli De Filippo di Sergio Rubini. Il protagonista è un pazzo metodico con la mania della perfezione. La pazzia di Michele Murri consiste nel confondere i suoi desideri con la realtà. Tornato a casa dalla sorella Teresa, si trova a fare i conti con un mondo assai diverso dagli schemi del manicomio. Tra equivoci e fraintendimenti alla fine ci si chiede: chi è il vero pazzo? Una commedia, quindi, piena di spunti di riflessione su una materia affascinante che Eduardo, per certi aspetti allievo di Pirandello, studiò a fondo.

L’idea di messa in scena è trasformare la “farsa” in “dramma”. Il punto di partenza lo indica Eduardo stesso: prestare attenzione al testo e agli eventi per arrivare a un maggiore approfondimento della condizione umana di tutti i personaggi. Il 31 ottobre è una data importante: ricorre il 40esimo anniversario dalla scomparsa di Eduardo. Per l’occasione, dalle ore 20.30, al termine dello spettacolo, è in programma un’immersione nella città-mondo di Napoli, nel nome e nel ricordo di Eduardo, con un incontro e aperitivo speciale con la Compagnia riservato ai possessori di TT Young Card & Coop Under30. Dalle 22:50, poi, sul canale YouTube del Teatro della Pergola, messa in onda in esclusiva del documentario di Alfonso Spadoni Il Maestro Eduardo. Momenti del primo corso di drammaturgia di Firenze. Maurizio Costanzo