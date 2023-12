Firenze, il teatro Niccolini ospita la mostra di Adriano Bimbi

Firenze, 8 dicembre 2023 – Il 15 dicembre al teatro Niccolini s’inaugura la mostra di Adriano Bimbi ‘I giorni’, interverrà Antonio Natali. L’inaugurazione, alla presenza di Antonio e Mauro Pagliai, si terrà alle ore 17. Appuntamento al teatro di via Ricasoli, 3. Nel corso dell’evento, lieta occasione per scambiarsi gli auguri salutata da un brindisi augurale, sarà fatto dono del calendario Polistampa 2024. La mostra resterà aperta fino a sabato 6 gennaio 2024 e sarà visitabile tutti i giorni, eccetto la domenica, dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, ad ingresso libero. Il calendario riproduce sculture e disegni di Adriano Bimbi esposti nel foyer del Teatro Niccolini, ed è corredato da un testo critico di Antonio Natali e da una notizia sull’artista. È la ventiseiesima edizione di un appuntamento ormai tradizionale: dal 1996 infatti la casa editrice fiorentina Polistampa presenta al pubblico l’opera di un grande artista contemporaneo durante le festività natalizie. Nato nel 1952 a Bibbona (Livorno), Adriano Bimbi vive e lavora a Canonica di Sesto Fiorentino. Ha studiato con Fernando Farulli all’Accademia di Belle Arti di Firenze, dove è titolare della cattedra di Pittura. Espone regolarmente in Italia e all’estero dal 1973, anno della prima mostra collettiva alla Galleria dell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze. La sua produzione plastica si inserisce nella migliore tradizione del Novecento italiano e interpreta con particolare attenzione la quotidianità della figura e del gesto. Maurizio Costanzo