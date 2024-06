Firenze, il reading teatrale su Gino Bartali in scena all’Anconella Garden

Firenze, 31 maggio – Il suo essere generoso, modesto e vincente allo stesso tempo. Sarà la lettura drammatizzata di Bartali: “Il bene si fa ma non si dice” di Marcello Lazzerini, a cura della Compagnia delle Seggiole, a inaugurare gli appuntamenti della settimana di Anconella Garden, lo spazio estivo all’interno del parco di Firenze Sud, dal 3 al 9 giugno (a ingresso libero, via Villamagna, 39/d). Il reading si inserisce nella rassegna “Teatro nel parco” e racconta le sfumature del campione del ciclismo Gino Bartali (scomparso nel 2000), figura a cui sono stati dedicati più di 90 libri, oltre a film e documentari, dedicati soprattutto alla sua opera di salvataggio degli ebrei, durante la seconda Guerra Mondiale, in base alla quale un albero nel Giardino dei Giusti dello Yad Vashem di Gerusalemme, porta ora il suo nome. Di questo, ma anche delle sue imprese ciclistiche, della sua fede, delle sue fortune e delle sue disgrazie, del suo essere generoso, ironico spiritoso e senza peli sulla lingua (celebre il suo motto: è tutto sbagliato, tutto da rifare), da toscanaccio verace e irriverente (Ginettaccio, appunto) racconta lo spettacolo della Compagnia delle Seggiole di Fabio Baronti, con il testo di Marcello Lazzerini. La lettura è a cura di Sabrina Tinalli con la selezione musicale di Vanni Cassori (ore 21). Gli appuntamenti all’Anconella Garden proseguiranno martedì 4 con la rassegna Felicità Metropolitane, a cura dell’associazione La Nottola di Minerva. Un itinerario letterario che affronta la tematica della felicità da diverse angolazioni. Questo primo incontro è dedicato al Tour de France con le letture di Franco Quercioli: “Gino e Fausto. Una storia italiana”; “La speranza correva a sinistra” e “I silenzi di Alfredo Martini” (ore 18.30). Mercoledì 5 il format Anconella Garden Live porterà nel parco “Cori in concerto” che vedrà l’esibizione del Coro di Voci Bianche di Firenze e Scandicci, diretto da Lucia De Caro che si esibirà in “Che Sinfonia”, un viaggio all’interno della storia della musica attraverso le canzoni del cantautore pop Francesco Rainero; e il Coro Femina che si esibirà in “Parola di donna”, uno spettacolo che unisce i pensieri, le parole e le voci di donne alle canzoni della storia della musica di tutti i tempi arrangiate da Lisa Kant - ideatrice e direttrice del coro - insieme a Daniele Madio che accompagna al pianoforte in un magico viaggio dal rock al pop. L'evento è in collaborazione con Accademia Musicale di Firenze (ore 20.30). Giovedì 6 torna la rassegna musicale “Jammando”, una jam session in collaborazione con le scuole di musica del territorio, che questa volta vedrà coinvolta la band Mashroom & The Super Cereals, trio fondato dal pianista Lorenzo Mascilli Migliorini, affiancato da Niccolò Giovacchini al basso e Filippo Giusti alla batteria (ore 21). Venerdì 7 giugno si apre ufficialmente la rassegna “Palco d’autore” a cura di Gianfilippo Boni e Cosimo Marchese. Delle serate dedicate alla canzone d'autore e ai progetti discografici di musica originale. Protagonista di questo primo appuntamento sarà la cantautrice Giorgia del Mese, che presenta il suo quarto disco “Moderate tempeste “ con ospite il cantante e chitarrista Marco Cantini. Sul palco insieme a loro la voce e la chitarra elettrica di Andrea Franchi. Sabato 8 giugno a salire sul palco dell’ Anconella sarà Contrabanda, la band capitanata dal medico-musicista Francesco Birardi, attivo da più di vent'anni con il suo gruppo di musica tradizionale cubana Perfidia, che ha deciso di dare vita a un progetto di musica latina e cubana di propria composizione. Con brani inediti e originali che, penetrando pienamente nella tradizione cubana, la arricchiscono di nuove soluzioni e nuove sonorità, anche grazie all'arrangiamento di Luca Imperatore e il contributo di eccellenti musicisti come Marco Poggiolesi, Michele Staino, Serena Moroni e Paolino Casu. La band presenterà il nuovo disco dal titolo “Beleza pura” di Bomqueur Records (ore 21). E infine domenica 9 giugno largo alle attività dedicate a famiglie e bambini con “Storie d’ umore”, spettacolo di teatro-canzone con il Duo Bislacco in collaborazione con Tango delle civiltà e la libreria Nani Pittori (ore 21).

