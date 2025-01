Firenze, il prof Vincenzo Schettini in scena a teatro con 'La fisica che ci piace'

Firenze, 4 gennaio 2025 – Dalla cattedra al teatro. Il professor Vincenzo Schettini sarà il protagonista di una ‘lezione show’ al Teatro Cantiere Carrara di Firenze. L’appuntamento con ‘La fisica che ci piace’ è il 10 gennaio alle ore 21. In tutta Italia sono milioni le persone che seguono le lezioni di fisica dell’istrionico professor Vincenzo Schettini, tra Instagram, Facebook, You Tube e TikTok, e ultimamente anche in televisione. Un fenomeno che è esploso in pochi anni, da quando nel 2017 Schettini, una laurea in Fisica, docente alle superiori, ha deciso di postare il suo primo video che è diventato virale. Il suo segreto? La capacità davvero unica di empatizzare con tutti, possibile grazie alla sensibilità da insegnante sempre pronto a sottolineare l’amore e la passione verso la propria materia. La sua simpatia travolgente e la sua competenza scientifica non solo hanno ispirato migliaia di studenti, ma hanno pure conquistato il cuore di un pubblico molto più vasto: bambini, genitori, altri insegnanti. Insomma, Vincenzo Schettini è davvero un prof amato proprio da tutti. “Vorrei tanto un prof come lei!“, “Grazie perché mio figlio è tornato a studiare“, sono i messaggi che riceve più spesso. Il Prof Schettini trasforma il palcoscenico in una grande aula scolastica, in cui gli spettatori diventano allievi e saranno immersi in una lezione talmente affascinante da diventare uno show travolgente. Tra esperimenti di fisica e suggestioni che questa magnifica materia può avere nel nostro quotidiano, il pubblico verrà coinvolto in un’esperienza teatrale unica e immersiva. Perché la fisica, raccontata col talento del Prof. Schettini, è davvero uno spettacolo. "Ho sempre sognato di fare uno spettacolo portando le mie lezioni in teatro, un po' perché sono un musicista e sono abituato a salire sul palco anche con il mio gruppo gospel Wanted Chorus, che dirigo da 30 anni, un po' perché mi ha sempre attratto l'idea di chiudere il cerchio: dalla classe a Youtube, al libro fino al pezzo culturale che mi mancava, il teatro. Quando ho incontrato Paolo Ruffini e gliene ho parlato, lui si è entusiasmato e abbiamo messo su questa 'lezione-show'" spiega Schettini. Ne 'La fisica che ci piace - La lezione show', targato Vera Produzione e prodotto da Paolo Ruffini, che firma anche la regia, il palcoscenico si trasforma in una grande aula scolastica dove gli spettatori diventano nuovamente allievi, in una lezione affascinante e originale, tra esperimenti di fisica e suggestioni varie che questa materia può esercitare nel nostro quotidiano. Il Prof. Schettini partirà da argomenti come equilibrio, moti, energia, forza, meccanica quantistica, relatività fino ad arrivare alla fisica del futuro; concetti che sembrano difficili e distanti, ma che invece sono parte della nostra quotidianità e che offrono l'opportunità di scoprire come funziona il mondo intorno a noi. Il pubblico passa dal guardare la lavagna, a osservare un esperimento fino ad essere coinvolto in prima persona sul palco in un'esperienza unica e immersiva.