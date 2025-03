Firenze, il marzo dei Chille: un mese di eventi con l'omaggio a Pasolini

Firenze, 7 marzo 2025 - Continuano a marzo gli appuntamenti di un 2025 davvero straordinario per i Chille de la balanza e San Salvi. Almeno tre i momenti da non perdere in un mese che vede la compagnia diretta da Claudio Ascoli e Sissi Abbondanza impegnata anche fuori dalla residenza storica nell’ex-manicomio fiorentino. Da martedì 11 a giovedì 13 marzo si svolgerà il seminario tematico rivolto ai partecipanti al Bando Spacciamo culture interdette. Tante le candidature arrivate a casa Chille: ben 67 tra giovani creativi e attrici-attori/danzatrici-danzatori, tutti under 35. Nei tre giorni del seminario i 25 selezionati nel primo gruppo, provenienti da Accademia Belle Arti e Dipartimento di Architettura, incontreranno testimoni di San Salvi e del superamento del manicomio (1970 – 1998) ed Artisti-Docenti particolarmente esperti nella realizzazione di creazioni site-specific. Tra essi segnaliamo Donatella Lippi, Patrizia Meringolo, Mariella Orsi e ancora Elisa Caruso, Alberto Ghezzi y Alvarez, Giuseppe Lotti, Edoardo Malagigi, Angela Nocentini e Robert Pettena. Il progetto – che si concluderà nell’omonimo Festival a maggio nei giorni della legge Basaglia – ha l’esplicito obiettivo di accompagnare la rigenerazione di San Salvi, oggi in atto. Ad apertura del seminario Nicola Paulesu, assessore al Welfare, porterà il saluto del Comune di Firenze. Martedì 18 marzo alle ore 21, con ingresso gratuito ma prenotazione vivamente consigliata, ci sarà un piccolo-grande evento: la presentazione del bel libro “L’impossibile diventa possibile”, il cui sottotitolo è la nuova vita degli ex-manicomi italiani. La quarta di copertina del libro - curato da Giulia Galeotti responsabile delle pagine culturali de “L’Osservatore Romano” recita: “Pensare a una comunità come luogo di ascolto, accoglimento e possibile reinserimento: il grimaldello è partire dalla relazione.” Un ampio capitolo, a firma Silvia Guidi, riguarda proprio i Chille e San Salvi. Si intitola “Chille del manicomio”. Ecco l’intrigante incipit: “Da molto tempo, ormai, la frase ‘ti porto a San Salvi’, a Firenze, non suona più minacciosa, ma innocua e familiare come ‘stasera andiamo al cinema’, o ‘portiamo i bambini a giocare al parco’. Fino all’ultimo scorcio del secolo scorso non era così.” Alla presentazione fiorentina saranno presenti sia Giulia Galeotti che Silvia Guidi. Venerdì 21 marzo, sempre alle ore 21 con ingresso gratuito sempre con prenotazione vivamente consigliata, ritorna uno degli eventi più amati dagli affezionati spettatori sansalvini. Parliamo della Giornata mondiale della Poesia. Fu istituita dalla 30esima Sessione della Conferenza Generale Unesco nel 1999 e celebrata per la prima volta il 21 marzo seguente. Da allora San Salvi-Chille sono in prima linea per festeggiarla. La data, che segna anche il primo giorno di Primavera giorno in cui nacque la poetessa Alda Merini, riconosce all'espressione poetica un ruolo privilegiato nella promozione del dialogo e della comprensione interculturali, della diversità linguistica e culturale, della comunicazione e della pace. Segnaliamo che nello stesso giorno dal 2005 si celebra in tutto il mondo anche la Giornata Mondiale contro il Razzismo. Quest’anno ricorre un tragico anniversario: 50 anni fa fu barbaramente assassinato Pier Paolo Pasolini. I Chille realizzeranno una produzione teatrale che debutterà proprio nei giorni-anniversario dell’omicidio. Al progetto Pasolini collabora don Andrea Bigalli che quest’anno dedica all’autore degli Scritti corsari un percorso di studi. Pasolini, come ricordò nell’orazione funebre Alberto Moravia “è un grande poeta; e in un secolo ne nascono quattro o cinque”. Proprio al poeta Pasolini i Chille hanno deciso di dedicare la Giornata della Poesia 2025. Nell’occasione, invitano i loro affezionati Spett-Attori (spettatori attivi) a venire a San Salvi e leggere una poesia del poeta de Le ceneri di Gramsci. E i Chille? Nella serata, lasciano trapelare, saranno ben presenti ed attivi con le partecipazioni – tra gli altri – di Rosario Terrone e Gloria Trinci. Maggiori informazioni sono su www.chille.it o per tel/whatsapp al 335 6270739. Maurizio Costanzo