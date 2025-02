Firenze, il ‘Falso Galileo’ raccontato al museo in un podcast

Firenze, 2 febbraio 2025 – Il falso Galileo al vero museo Galileo. Appuntamento venerdì 7 febbraio alle ore 18:00 al Museo Galileo di Firenze con la presentazione del podcast original RaiPlay Sound Il Falso scritto da Paola Manduca. Il podcast racconta la storia di un amore tossico fra un uomo e i libri: quella di Massimo De Caro, reo confesso di aver falsificato uno dei testi scientifici più importanti della storia, il Sidereus Nuncius di Galileo Galilei. Sarà dunque presentato al Museo Galileo di Firenze il 7 febbraio 2025 alle ore 18:00 “Il Falso”, un podcast original Raiplay Sound, che racconta la storia di un amore per i libri finito male. Il protagonista è Massimo De Caro, che le cronache ricordano per un fatto gravissimo e assai chiacchierato: il furto di migliaia di volumi antichi e preziosi dalla biblioteca napoletana dei Girolamini nel 2012, quando De Caro ne era il direttore. Il suo nome però è legato anche a un avvenimento meno noto, ma non per questo meno sensazionale: l’aver falsificato uno dei testi scientifici più importanti della storia, il Sidereus Nuncius di Galileo Galilei, ingannando accademici e studiosi a livello mondiale. In questa incredibile storia furti e falsi vanno a braccetto, in una dinamica criminale che sembra la trama di un film. Non poteva esserci luogo più consono del Museo Galileo in cui presentare la storia, e non solo per il legame simbolico con i fatti raccontati. In questo prestigioso istituto culturale Massimo De Caro si è recato diverse volte, in passato, per la consultazione di volumi ed è quindi volto noto da queste parti. A ricostruire la vita rocambolesca di Massimo De Caro ci sarà, insieme all’autrice del podcast Paola Manduca e al responsabile editoriale RaiPlay Sound Andrea Borgnino nella veste di moderatore, un parterre ricco di nomi eccellenti della cultura italiana che hanno avuto a che fare – direttamente o indirettamente – con il protagonista del podcast: il professore di storia dell’arte moderna Tomaso Montanari che, con un articolo per “Il fatto quotidiano” fece scoppiare lo scandalo sullo scempio che stava avvenendo nelle sale della Biblioteca dei Girolamini; Nick Wilding, professore di storia alla Georgia State University, che, in collegamento dagli Stati Uniti, racconterà come ha scoperto che una certa copia del Sidereus Nuncius di Galileo, ritenuta unica al mondo, fosse in realtà un falso; Paolo Galluzzi, Presidente emerito del Museo Galileo e rinomato storico della scienza e studioso di Galileo; il Direttore esecutivo del Museo Galileo Roberto Ferrari. Maurizio Costanzo