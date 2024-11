Firenze, il duo Borreani Andaloro in concerto a Santo Stefano al Ponte

Firenze, 2 novembre 2024 - Un’eccellenza del pianismo internazionale e il più giovane violinista dell’Orchestra del Teatro alla Scala. Un duo d’eccezione, quello composto da Giuseppe Andaloro e Indro Borreani, che lunedì 4 novembre alle ore 21 suonerà all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte di Firenze, nell’ambito del Festival dei Concerti della Liuteria Toscana. Ad esaltare le doti del duo, sarà un programma intriso di romanticismo e virtuosismo: dalla poetica e intima “Sonata op. 78” di Johannes Brahms all’elegia “Un mot à Paganini (Elégie) che Gioachino Rossini compose per l’amico Niccolò Paganini, alle atmosfere gitane di “Zigeunerweisen” dello spagnolo Pablo de Sarasate. Ancora Paganini quindi, con “Capriccio n. 24” – tra i più complicati da eseguire di tutta la letteratura violinistica - nello studio che Robert Schumann dedicò al brano, mentre a chiudere è l'interludio strumentale "Meditation" dall’opera “Thais” di Jules Massenet. Allievo prediletto del leggendario Sergio Fiorentino, vincitore del Premio Busoni 2005, Giuseppe Andaloro vanta una straordinaria carriera che lo ha portato sui palchi delle maggiori orchestre. Indro Borreani si è diplomato in violino a soli 16 anni al Conservatorio Ghedini di Cuneo, per poi perfezionarsi con Felice Cusano, Ilya Grubert, Pavel Berman e altri maestri dello strumento. Nel 2022 si è aggiudicato il concorso indetto dall’Orchestra del Teatro alla Scala, diventando il primo millennial della prestigiosa compagine. Nell’occasione Indro Borreani suonerà un prezioso violino Annibale Fagnola del 1928. Sempre all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, domenica 3 novembre (ore 21), suonerà il Leviosa Quartet, per una sera in versione sestetto, con Mariodavide Leonardi alla viola ed Elettra Mealli violoncello. In programma il “Quartetto per archi n. 1 op. 27” di Edvard Grieg e "Souvenir de Florence" di Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Il Leviosa Quartet è nato all’interno del progetto Toscana Classica ed è composto da musicisti all'apice della maturità strumentale e musicale: Neri Nencini ed Emma Lanza ai violini, Niccolò Presentini alla viola e Martina Bellesi al violoncello. Tra gli strumenti, spicca la viola firmata da Gianluca Pierozzi, a testimonianza dell’ultima generazione della liuteria fiorentina. Biglietti (10 euro domenica, 15/20 euro lunedì) disponibili online sul sito ufficiale www.orchestradacamerafiorentina.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Biglietti in vendita anche presso Opera Your Preview – via Por Santa Maria 13, Firenze – tutti giorni dalle ore 10 alle 18. Riduzioni per studenti, over 65 e soci Unicoop Firenze. Il Festival dei concerti della liuteria toscana tra ‘700 e ‘900 è organizzato dall’Orchestra da Camera Fiorentina in collaborazione con Ministero della Cultura, con il sostegno di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze.