Firenze, il concerto 'Lolo' inaugura la rassegna Mixité sui suoni del mondo

Firenze, 1 marzo 2025 – Il bassista e chitarrista Stefano Pilia, già militante in Afterhours, Massimo Volume e Zu, il maestro del ngoni Mamah Diabate dal Mali, il virtuoso della kora Jabel Kanuteh dal Gambia e il batterista Marco Zanotti insieme per un live in prima assoluta. Domenica 2 marzo quattro tra i più apprezzati alchimisti sonori in circolazione tra Africa e Europa inaugureranno la quarta edizione di Mixité – Suoni e voci di culture antiche e attuali, rassegna firmata Toscana Produzione Musica (TPM), centro di produzione musicale con lo sguardo rivolto alle sonorità del mondo presieduto da Paolo Zampini con la direzione artistica di Francesco Mariotti e Maurizio Busìa e il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana e Fondazione CR Firenze. Appuntamento alle 19.00 al PARC Performing Arts Research Centre di Firenze (piazzale delle Cascine 4/5/7) con “Lolo. Concerto per Rokia”, progetto firmato TPM che getta un ponte tra universi sonori lontani quanto incredibilmente complementari e che lancia un messaggio di solidarietà e sensibilizzazione per le recenti vicende che hanno coinvolto Rokia Traoré – regina della musica maliana 3 volte headliner a Glastonbury – arrestata in Italia a giugno con mandato internazionale e fino a pochi giorni fa detenuta in Belgio (ingresso 10 euro, ridotto 7.euro, prevendite su Ticketone, info: www.toscanaproduzionemusica.it). “Lolo” è una doppia coppia, sono due cellule identiche che si uniscono. Da un lato Pilia con Diabate, da tempo uniti in formazione a fianco di Rokia Traoré – sia in studio che live –, dall’altro Kanuteh con Zanotti, che insieme hanno pubblicato due album e portato a termine due tour; ma anche la doppia identità del quartetto, per metà africano e per l’altra italiano, in un chiaroscuro di contrasti e riflessioni, tra insolite geografie e architetture. Un incontro nato per essere prima di tutto un live che è diventato tuttavia prima un disco (“Lolo”, recentemente edito per Black Sweat Records) e che ha come trait d’union, oltre alla grande duttilità e curiosità che contraddistingue i performer, proprio la figura di Traoré, a cui sono legati da un forte sodalizio non solo Pilia e Diabate ma anche Zanotti, con cui Traoré ha recentemente registrato un brano per la Classica Afrobeat Orchestra. In questo senso il desiderio della band di dare visibilità alla situazione dell’artista: “Vogliamo dar voce a una vicenda che non ne ha avuta, e che vede una musicista e attivista per i diritti umani, donna e nera, subire il trattamento riservato a chi è accusato di terrorismo per motivi che col terrorismo non hanno nulla a che vedere”, spiegano riferendosi alle questioni legate alla custodia della figlia di Traoré con l’ex compagno Jan Goossens, drammaturgo belga. La musica di “Lolo” muove alla ricerca di un linguaggio universale e contemporaneo, in cui il fluire del tessuto musicale riflette le sensibilità e i diversi background degli artisti, sempre a cavallo tra paesaggistica e narrazione, tra jazz, rock, folk e avanguardia. Sostenuto da Ministero della Cultura, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Regione Toscana, Toscana Produzione Musica è sistema di residenze artistiche, sostegno per il dialogo tra musica e arti dello spettacolo oltre che per la circuitazione e distribuzione, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio tenendo lo sguardo rivolto alle sonorità del mondo. Un ente diffuso, con il PARC di Firenze quale campo base in asse con diverse realtà sul territorio di Pisa per promuovere una visione artistica aperta e costruttiva e portare nuovo ossigeno a un panorama infragilito dagli anni della pandemia, mantenendo quale elemento fondamentale l’alto livello qualitativo delle produzioni e il rapporto tra eccellenza della forma e profondità delle idee e dei valori intrinsechi nei singoli progetti. Maurizio Costanzo