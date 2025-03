Firenze, il Carnevale di Pace torna a colorare San Donato

Firenze, 1 marzo 2025 - Musica e colori da tutto il mondo. L'appuntamento è domenica 2 marzo, con il Carnevale di pace che torna ad animare San Donato, a Novoli, con una sfilata ed un coinvolgente spettacolo, all’insegna dell’unione tra le differenti culture. Dopo l’appuntamento di domenica scorsa all’Isolotto, stavolta l’allegria della sfilata percorrerà Novoli. Appuntamento domani alle 14.30 al parco San Donato (lato cascata). Alle 16, il carnevale si sposterà nella piazza del centro commerciale San Donato, per l’occasione addobbato con le bandiere della pace, dove proseguiranno gli spettacoli. L’evento, organizzato col patrocinio dei quartieri 4 e 5, vede in prima fila l’associazione Piazza San Donato, che dal 2013 promuove eventi nella zona. Ma il carnevale di pace è non solo un momento di festa, ma anche una preziosa occasione per ribadire un messaggio importante: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”, come recita l’articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, riportato in evidenza nel manifesto dell’evento.n “Un evento da non perdere – dice il presidente del quartiere 5 Filippo Ferraro –. Oggi, c’è particolarmente bisogno di unione e di pace. Ecco, il carnevale nasce proprio per portare allegria, certo, ma soprattutto per dare concretezza ai concetti di pace, multiculturalità, fratellanza e solidarietà fra i popoli”. Ma c’è di più. In occasione del carnevale, eccezionalmente apre al pubblico lo spazio XL, al primo piano del centro San Donato. Fino al 4 marzo, è allestita la mostra “Carnevale – Colori nelle strade” (“Carnaval – Cores nas ruas”), che riunisce le illustrazioni e le vignette satiriche di cento fumettisti italiani e brasiliani. La mostra, in occasione dei 150 anni dell’emigrazione italiana in Brasile, si sta svolgendo in contemporanea dall’altra parte del mondo, nello Stato di San Paolo. Le opere selezionate sono raccolte in un catalogo curato da Bliff! – la Biblioteca del libro illustrato e del fumetto di Firenze – che ha anche collaborato all’allestimento e alla promozione della mostra. L’iniziativa è organizzata insieme all’associazione piazza San Donato e alla Casa do Brasil em Florença, con il patrocinio del Quartiere 5 di Firenze e del Consolato brasiliano. "Siamo entusiasti di portare un evento internazionale in uno spazio pubblico come lo Spazio XL, eccezionalmente aperto in questi giorni. Ci auguriamo che quanto prima questo luogo sia sempre aperto alla cittadinanza, in modo da garantire un luogo di socializzazione e di condivisione, all’insegna dello stare bene insieme”, dice Yuri Domenici dell’Associazione Piazza San Donato.

Maurizio Costanzo