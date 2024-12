Firenze, i grandi chitarristi della musica italiana per una serata di solidarietà

Firenze, 10 dicembre 2024 - Chitarre e chitarristi che hanno fatto la storia della musica italiana. E che ora scendono in campo sostenere un progetto di inclusione e solidarietà, nelle periferie di Salvador Bahia, in Brasile. Ricky Portera, Federico Poggipollini, Riccardo Onori e Giuseppe Scarpato sono solo alcuni protagonisti di “Burning Guitars”, la serata benefica in programma mercoledì 11 dicembre (ore 21) al Teatro Puccini di Firenze. I biglietti – posti numerati 23 e 28 euro – sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Promossa dall’associazione Matteo Patrizi, “Burning Guitars” sarà una cavalcata attraverso i grandi classici della musica italiana e del rock internazionale. E non potrebbe essere altrimenti, visto che sul palco si alterneranno principi della sei corde come Ricky Portera, cofondatore degli Stadio e per trent’anni a fianco di Lucio Dalla. Con lui ci saranno Federico Poggipollini, storico collaboratore di Ligabue e di tanti altri big; Riccardo Onori, a lungo chitarrista di Jovanotti e ora in tour con Tananai; Giuseppe Scarpato, chitarrista e arrangiatore di Edoardo Bennato. E ancora, il vocalist Moris Pradella (Morandi, Mengoni, Biondi) e, dal clan Liga, Antonio “Rigo” Righetti al basso e Robby Pellati alla batteria. Una vera Hall of Fame. Il ricavato della serata sarà destinato al progetto musicale “Toque Vidas” di Salvador Bahia (Brasile), tramite la Fondazione Agata Smeralda e il suo rappresentante, il professor Mauro Barsi. L’obiettivo è l’avvio alla musica di 100 ragazzi tra 4 ed 21 anni delle periferie. “Toque Vidas” è un progetto ideato da Jean Santos, salvato da bambino dalla strada dall’Associazione Progetto Agata Smeralda Odv. La Scuola di Musica è un’espansione del suo attuale insegnamento per ricambiare l’aiuto ricevuto. L'associazione Matteo Patrizi è nata poco dopo la scomparsa di Matteo, vittima di un incidente stradale il 7 dicembre 2021. I genitori di Matteo, Maurizia ed Egidio, insieme ai loro amici più cari e agli amici di Matteo si sono attivati subito per creare un’Associazione che potesse accarezzare il mondo, con i valori e i sentimenti che hanno sempre mosso il cuore e le mani di Matteo e dei suoi familiari. Un impegno che si rinnova con questa iniziativa.