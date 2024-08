Firenze, i film al cinema all’aperto di Anconella Garden

Firenze, 15 agosto - Prosegue il programma culturale di Anconella Garden che si impreziosisce della rassegna cinematografica all'aperto a cura di associazione Anémic, con proiezioni tematiche e dibattiti, inclusa una proposta dedicata al riscaldamento globale e al cambiamento climatico.. Il 16 agosto è la volta ‘Mash’ di Robert Altman, ambientato durante la guerra di Corea, il film racconta le vicende di un gruppo di chirurghi militari che utilizzano l'umorismo nero e le bravate per affrontare lo stress e la crudeltà della guerra. Domenica 18 Harold e Maude di Hal Ashby, storia d'amore non convenzionale che narra la relazione tra Harold, un giovane uomo ossessionato dalla morte, e Maude, un'anziana donna che ama la vita in tutte le sue sfaccettature. Insieme, imparano a vedere il mondo sotto una nuova luce. Lunedì 19 in programma The Rocky Horror Picture Show di Jim Sharman, musical cult che racconta la bizzarra avventura di una coppia di fidanzati che si ritrova ospite nella casa del Dottor Frank-N-Furter, uno scienziato pazzo proveniente da un altro pianeta, celebre per le sue stravaganti e strampalate creazioni. Riguardo al cambiamento climatico il 20 agosto è prevista la proiezione de La donna elettrica di Benedikt Erlingsson. Al centro della trama c’è Halla, una donna di mezza età, conduce una doppia vita come attivista ambientale in Islanda. Quando viene a sapere di poter adottare una bambina, deve conciliare il suo impegno ecologico con il desiderio di diventare madre. Mercoledì 21 agosto Gatto nero gatto bianco di Emir Kusturica, una commedia grottesca ambientata nei Balcani, che segue le disavventure di due famiglie zingare legate da matrimoni combinati, debiti e truffe, il tutto condito da un surreale senso dell'umorismo e vivaci scene di festa. Giovedì 22 agosto è la volta di ‘Siccità’ di Paolo Virzì, ambientato in una Roma dove non piove da tre anni, e la mancanza d'acqua stravolge regole e abitudini dei suoi cittadini, i destini di un autista, un avvocato, un attore e un ex detenuto si intrecciano, mentre lottano per la propria sopravvivenza. E infine venerdì 23 I pionieri di Luca Scivoletto, il rapporto complesso tra il Partito Comunista Italiano e l’adolescente Enrico, chiamato così dai genitori in memoria di Berlinguer, nella Sicilia degli anni ’90. Tutte le proiezioni iniziano alle ore 21. Maurizio Costanzo