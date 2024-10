Firenze, in scena Hotel Borges: lo spettacolo ‘quasi dadaista’ al Teatro Goldoni

Firenze, 24 ottobre 2024 -Un vocabolario di parole e visioni che sembrano affiorare da vecchie amicizie comuni. Ma cosa portano con sé? A che servono? Liberamente ispirato alle atmosfere di Borges e di altri visionari - Cocteau, Petrolini, Sgorbani, Fellini, Arrabal – “Hotel Borges” è lo spettacolo “quasi dadaista” in scena sabato 26 ottobre al Teatro Goldoni di Firenze (ore 20,30) nell’ambito di Avamposti Teatro Festival del Teatro delle Donne. Scritto e diretto da Giorgia Cerruti, interpretato da Davide Giglio, “Hotel Borges” è un capriccio nonsense, irriverente e romantico, immerso in un realismo magico e un po’ anarchico.

Il protagonista, Fortunello, è un giovane governato dal sogno di diventare concierge in un grande albergo. Il suo gioco preferito è quello di un altro-io con cui dialogare, un io illusorio; così facendo quel bambino gioca a indagare le vite degli altri, al telefono, alla radio, alla TV… alle volte nei sogni anche solo dormendo. Dentro a “Hotel Borges” ci siamo noi, tesi tra passato e futuro, intenti a individuare quella cosa in cui brilliamo, quell’idea da perseguire e che meglio di ogni altra traduce chi siamo. Ci siamo noi, immersi nel nostro romanzo di formazione, alla ricerca del modo più autentico o idoneo di vivere. “Con questo lavoro vogliamo provare a raccontare con il teatro il tentativo di farsi spazio in un mondo che non è mai su misura – spiega Giorgia Cerruti - un abito da adattare incessantemente, in quel volo scomposto e incerto che è per ciascuno l’approssimazione all’amore, la scoperta dell’altro. Proviamo a rovistare ancora e nuovamente tra i temi a noi cari da vent’anni, impastando contaminazioni, utilizzando le riscritture come trampolino (o precipizio) per tornare là, al cuore intatto della forza d’amore”.

Biglietti da 5 a 15 euro (riduzioni per over 60, under 25, soci Coop, Arci, Uisp, ATC, residenti nei Quartieri 4 e 1 e iscritti ai corsi di formazione del Teatro delle Donne). Info, prenotazioni e prevendite sul sito ufficiale www.teatrodelledonne.com (tel. 055.2776393 - [email protected]), prevendite online anche su www.ticketone.it. Avamposti Teatro Festival è organizzato da Teatro delle Donne con il contributo di Fondazione CR Firenze e con il sostegno di Maggio Musicale Fiorentino, Comune di Firenze-Estate Fiorentina, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Toscana Energia, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Scandicci, Unicoop Firenze. In collaborazione con Intercity Festival, Quartieri 1 e 4.

