Firenze, Hedy Lamarr tra genio e bellezza in scena al Goldoni

Firenze, 4 febbraio 2025 -Per la critica dell’epoca era la “donna più bella del mondo”. E poi, prima attrice a simulare un orgasmo sul grande schermo, moglie prigioniera, diva di Hollywood e brillante scienziata. “Hedy Lamarr, una donna fra genio e bellezza” è lo spettacolo dedicato alla diva/inventrice austriaca che Maddalena Emanuela Rizzi porta in scena sabato 8 e domenica 9 febbraio al Teatro Goldoni di Firenze, per la stagione 2025 del Teatro delle Donne. Scritto da Barbara Alesse e diretto da Filippo d’Alessio, lo spettacolo ripercorre le tappe di una donna dotata di straordinaria intelligenza, che ha saputo dare prova di grande indipendenza, in una vita scandita da continui colpi di scena: Hedy Lamarr esplora il mondo interiore che le appartiene e con il quale in ogni momento è pronta a fare i conti con sublime lucidità oltre il tempo che vorrebbe costringerla a un tardivo riconoscimento: Da una sua invenzione fu sviluppata la tecnologia che ha portato alla nascita del wireless. Biglietti da 5 a 15 euro (riduzioni per over 60, under 25, soci Coop, Arci, Uisp, ATC, residenti nei Quartieri 4 e 1 e iscritti ai corsi di formazione del Teatro delle Donne). Info, prenotazioni e prevendite sul sito ufficiale www.teatrodelledonne.com (tel. 0552776393 - [email protected]), prevendite online anche su www.ticketone.it. Prossimi appuntamenti. Sabato 22 e domenica 23 febbraio (ore 20,30 – Teatro Goldoni) Carlina Torta e Aldo Gentileschi protagonisti di “Ospiti”, la strana convivenza tra due personaggi all’apparenza diversi, un atto unico intarsiato di brani musicali e stralci di un racconto di Renata Viganò. La stagione 2025 del Teatro delle Donne è realizzata con il contributo di Fondazione CR Firenze e con il sostegno di Maggio Musicale Fiorentino, Comune di Firenze, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Toscana Energia, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Scandicci, Unicoop Firenze. In collaborazione con Intercity Festival, Quartieri 1 e 4. Programma sul sito www.teatrodelledonne.com e sui canali social. Biografia Hedy Lamarr - Hedy Lamarr (Vienna, Austria 9 Gennaio 1914 - Altamonte Springs, Florida 19 Gennaio 2000) è stata un’attrice teatrale e cinematografica, una produttrice e un’inventrice. Dopo aver calcato le scene teatrali a Vienna e a Berlino, diventa famosa per aver girato il film erotico “Estasi”. Durante le repliche della commedia romantica “Sissy”, in cui interpreta la bella imperatrice, incontra il suo primo marito, il mercante d’armi Fritz Mandl. Il matrimonio finirà con una fuga rocambolesca che la porterà negli Stati Uniti, lontano dal marito geloso e dal pericolo del nazismo e della guerra. Negli Usa farà parte della squadra della MGM e prenderà parte a pellicole come “Un’americana nella Casbah”, “La signora dei Tropici”, “Corrispondente X”, “Le fanciulle delle follie”, che la faranno conoscere al grande pubblico come “la donna più bella del mondo”. Quando conclude il suo contratto con la MGM, e dopo il nuovo successo di “Sansone e Dalila”, decide di produrre una serie di film su alcune figure femminili della Storia, ma il progetto, rimaneggiato più volte, non godrà di molto favore. Oltre ad aver collezionato mariti, e avuto tre figli, di cui uno adottivo, Hedy Lamarr non abbandona mai la sua passione per la scienza e la tecnica, che l’aveva portata in gioventù ad iscriversi alla facoltà di ingegneria. Durante la seconda guerra mondiale, brevetta con il compositore George Antheil un meccanismo per guidare via radio i siluri lanciati dai sottomarini, sfruttando i salti di frequenza. Questa invenzione, ignorata dalla Marina Militare, sarà poi sfruttata durante la crisi di Cuba e in seguito sarà alla base della telefonia mobile e del wireless. La vecchiaia di Hedy Lamarr, ormai rimasta sola e dimenticata dal pubblico, sarà rischiarata da svariati premi per la sua invenzione. Austria, Germania e Svizzera celebrano la “giornata dell’inventore” il giorno del suo compleanno.