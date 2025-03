Firenze, Giulia Rimonda in concerto. Vivaldi riletto in chiave contemporanea

Firenze, 31 marzo 2025 – Vivaldi riletto in chiave contemporanea, con la stella nascente del violino Giulia Rimonda e la voce di Ilaria Drago, autrice affermata e già vincitrice di premi letterari e teatrali per la sua “poesia scenica”: venerdì 4 aprile alle 21 la Pinacoteca del Pontormo, nel complesso monumentale della Certosa di Firenze, ospita Stagioni Ridipinte, secondo concerto della rassegna Sincronie, a cura dell’Orchestra Filarmonica di Firenze – La Filharmonie. Il ciclo di spettacoli è realizzato in collaborazione con il Conservatorio Luigi Cherubini e con il contributo di Fondazione CR Firenze, oltre al sostegno della SIAE, nell’ambito del bando Per Chi Crea, promosso dal Ministero della Cultura. Giulia Rimonda si è diplomata con lode e menzione d’onore a 17 anni. Attualmente studia a Parigi con B. Garlitsky e con S. Khachatryan.

Vincitrice del premio “Giovanna Maniezzo” 2022 dell’Accademia Chigiana, del Roscini-Padalino 2022 (Fondazione Perugia Musica Classica), e selezionata da Leonidas Kavakos per la sua masterclass ad Atene, nel 2023 ha debuttato alla Royal Opera House di Muscat e all’Anfiteatro Richelieu di Parigi. La stagione 2024-2025 prevede una tournée con la Nord Czech Philharmonic Orchestra e l’Orchestra della Toscana, il debutto a Parigi al Grand Amphitheatre della Sorbona con l’Orchestre COSU Sorbonne, recital al Quirinale – in diretta su Rai Radio 3 – e al Teatro dei Rozzi di Siena. Dal 2024 è stata selezionata come nuova borsista da Stiftung Villa Musica e dall’Associazione De Sono di Torino. Suona un violino Domenico Montagnana del 1720, che alterna con un Dario Vernè del 1983. Artista indipendente e impegnata in un teatro attento al sociale, Ilaria Drago, ha pubblicato romanzi, raccolte di testi teatrali e poesia. Ha collaborato con alcuni fra i più grandi letterati e musicisti contemporanei, fra cui Nanni Balestrini, Paolo Fresu, Luigi Cinque, e con Roberto Latini in Metamorfosi. Allieva di Perla Peragallo, ha fatto parte della Compagnia di Leo De Berardinis, studiato ricerca vocale con la cantante Rosanna Rossoni, Kaya Anderson e diversi insegnanti del Centre International Roy Hart. Si è formata in Danza Sensibile® con il coreografo Claude Coldy. Vincitrice di diversi premi letterari e teatrali (è fra le “eccellenze italiane” al Premio Europa e Cultura 2019 presso l’Università La Sapienza di Roma), con i suoi spettacoli definiti “poesia-scenica”. Insegna teatro in tutta Italia.

Sincronie conferma la volontà della Filharmonie di coinvolgere la città, attraverso concerti diffusi e pensati per un pubblico trasversale, con particolare attenzione alle nuove generazioni, nonché la capacità di attrarre artisti di spessore. La rassegna proseguirà domenica 4 maggio alle ore 16.30 al Teatro dell’Affratellamento (via Giampaolo Orsini 73) con lo spettacolo per famiglie tratto dal Piccolo Principe, lettura musicale da Antoine de Saint-Exupéry, con musiche originali di Massimo Buffetti, con la direzione del Maestro Nima Keshavarzi, Andrea Bruni in qualità di voce recitante, Alessia De Rosa a regia e luci, e il Quartetto di Sax composto da Mattia Catarinozzi, Martina Daga, Giada Moretti, Ruben Marzà. Chiude la rassegna Sincronie, sabato 24 maggio alle ore 21 presso la Sala del Buonomore, Pulcinella, un concerto all’insegna dell’amore per l’estro creativo di Stravinskij e Mozart, che celebra il passato senza nostalgia.

L’Orchestra Filarmonica di Firenze si unisce in questo caso alle voci soliste del Conservatorio Cherubini sulle note di Pulcinella, balletto con canto in un atto di Stravinskij e del Concerto per oboe e orchestra No.1 di Ludwig August Lebrun. Il concerto, insieme a un percorso di formazione professionale per giovani musicisti, rientra nel bando Per Chi Crea, promosso da SIAE con il sostegno del Ministero della Cultura. Guest star: il Maestro Luca Vignali, uno dei maggiori oboisti italiani, dirige il Maestro Nima Keshavarzi. I biglietti (intero 8 euro, ridotto 5 euro, studenti del Conservatorio 3 euro) sono disponibili online sul sito https://www.lafilharmonie.com/. Maurizio Costanzo