Firenze, giovani talenti in concerto all’auditorium di Santo Stefano al Ponte

Firenze, 7 ottobre 2024 - Giovani talenti in concerto all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte (Firenze) per la stagione di Toscana Classica, associazione di produzione musicale che promuove e incentiva l’attività professionale di musicisti e realtà musicali. Da Beethoven a Brahms, a Nino Rota è il repertorio scelto dal Trio Toscana Classica per l’appuntamento di domenica 13 ottobre (ore 21): sul palco saliranno il clarinettista Paolo Zagni, Filippo Torriti al violoncello e Nicola Mazzei al pianoforte, quest’ultimo vincitore del concorso “Attraverso i suoni” promosso da A.Gi.Mus. Firenze, Arezzo e Grosseto. A impreziosire la serata di lunedì 14 sarà la partecipazione, come solista, di Chiara Saccone, pianista di straordinario talento proiettata verso scenari internazionali. Non da meno il giovane trio che la affiancherà, composto da Emma Lanza al violino, Alessandro Morelli alla viola e Petru Horvath al violoncello, tutti con esperienze in prestigiose orchestre, dal Maggio Musicale all’Orchestra Giovanile Italiana. In programma il “Quartetto per pianoforte n. 2 in mi bemolle maggiore, op. 87” di Antonin Dvoràk e il “Quartetto in la minore per pianoforte e archi” di Gustav Mahler. Specializzata nel repertorio contemporaneo, Chiara Saccone si è formata al Conservatorio Frescobaldi di Ferrara e alla Hochschule Musik di Lucerna, ha frequentato masterclass di Giuseppe Bruno, Aschley Wass e Ian Pace. Ha suonato al Festival Luzern am Sommer con la Junge Philharmonie Zentralschweiz diretta da Andres Mustonen e con la Lucerne Festival Academy Orchestra sotto la direzione di Peter Eötvös. Tiene regolarmente concerti come solista e in ensemble, in Italia e all’estero. Inizio ore 21. Biglietto 15 euro. Prevendite online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita) e presso Opera Your Preview – via Por Santa Maria 13, Firenze – tutti giorni dalle ore 10 alle 18. Riduzioni per studenti, over 65, titolari “Firenze Card” del Comune di Firenze e soci Unicoop Firenze. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria di Toscana Classica, telefono 055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp. - www.toscanaclassica.com - [email protected]. La stagione 2024 di Toscana Classica è realizzata grazie al contributo di Fondazione CR Firenze, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze e Città Metropolitana di Firenze, che concede anche il patrocinio. Maurizio Costanzo