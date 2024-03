Firenze, Gianna Nannini incontra il pubblico per il firmacopie del suo nuovo album

Firenze, 26 marzo 2024 - Gianna Nannini incontra il pubblico a Firenze per il firmacopie del suo nuovo album. L’appuntamento mercoledì 27 marzo alle ore 18 alla Feltrinelli Red di Piazza della Repubblica 26. Sei nel l’anima (Sony Music) è il nuovo concept album di Gianna Nannini. Dodici tracce inedite che sprigionano il suo personalissimo essere nell’anima, partendo dalle radici soul e blues da cui tutto è nato. Per partecipare all’evento occorre acquistare o preordinare l’album presso Feltrinelli piazza Repubblica e ricevere il pass che dà accesso esclusivo al firmacopie. Si ha diritto a un pass per ogni album acquistato fino a esaurimento. Librerie Feltrinelli sono da sempre luoghi di scambio e divulgazione del sapere, con una forte attenzione per il libro a larga diffusione e dedicati a tutte le persone che sono alla ricerca di nuove idee, stimoli, visioni. Hanno una presenza capillare sul territorio nazionale, che conta oltre 100 punti vendita totali. Le librerie Feltrinelli organizzano ogni anno oltre 3.000 eventi culturali e hanno un'offerta di più di 200.000 titoli. Maurizio Costanzo