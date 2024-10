Firenze, Francesca Nunzi e Marco Predieri in scena con ‘La governante di Cavour’

Firenze, 29 ottobre 2024 - Dopo il successo ottenuto nella Capitale, dalle dieci repliche andate in scena sul prestigioso palco del Teatro Roma, arriva a Firenze "La governante di Cavour", la commedia storico-satirica scritta e interpretata da Francesca Nunzi e Marco Predieri. Sarà in scena al Teatro Reims da venerdì 8 a domenica 10 novembre. Un funambolico, dinamico e brillantissimo esercizio di stile che gioca con il risorgimento italiano e i suoi protagonisti, in particolare con il Conte Camillo Benso, spiato nella cucina del suo palazzo, intento a pianificare il progetto unitario, ma anche alle prese con la propria natura più umana, quella che non emerge dagli austeri libri di Storia ... con le sue manie, passioni mondane e con le gelosie verso gli altri attori dell'irredentismo, in particolare il rivale Peppino Garibaldi. Un Cavour inedito insomma, ma non meno "reale", anzi ... ricostruito in gran parte attraverso la satira del suo tempo e le cronache rosa torinesi (che anche allora non mancavano). Mena è la sua governante, forse una sua stessa proiezione, una sorta di simpaticissima Mary Poppins, pratica e pronta a ricondurre "Millo", cosi lo chiama lei, sulla retta via, ogni qualvolta le di lui intemperanze rischiano di farlo deragliare e mandare a gambe all'aria l'intero progetto unitario. C'è dunque da vederne e sentirne delle belle, in una caleidoscopio di gag e curiosità, tra girandole di accenti regionali (del resto se il paese non è unito, anche la lingua sarà frastagliata) e incursioni nella nostra più stretta attualità, che fa capolino di tanto in tanto grazie alle intuizioni "profetiche" della stessa Mena. Prenotazioni 366 37 06 626, mail [email protected]. Maurizio Costanzo