A Firenze arrivano i finalisti del Premio Strega

Firenze, 6 giugno 2024 – Sarà tutta dedicata ai finalisti del Premio Strega la terza giornata de La città dei lettori, il festival che catalizza a Firenze autori, editori, traduttori, divulgatori e curatori di primo piano promosso da Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS con la direzione di Gabriele Ametrano.

Appuntamento venerdì 7 giugno alle 19.00 sulla terrazza di Villa Bardini (Costa San Giorgio 2) per il primo incontro pubblico della sestina dopo la proclamazione – avvenuta la sera del 5 giugno a Benevento, come da tradizione – con Donatella Di Pietrantonio, Dario Voltolini, Chiara Valerio, Paolo Di Paolo, Raffaella Romagnolo e Tommaso Giartosio che racconteranno le proprie opere introdotti dalla giornalista Chiara Brilli.

L’iniziativa, in collaborazione con Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Controradio, sarà aperta alle 18.45 da un momento istituzionale e vedrà garantito il servizio di interpretariato LIS – Lingua dei Segni Italiana. Giunta quest’anno alla 7/a edizione, La città dei lettori gode del patrocinio e sostegno di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze ed Estate Fiorentina, e del sostegno di Unicoop Firenze e International Motors. In caso di maltempo gli incontri all’aperto si svolgeranno al coperto, tutte le iniziative sono a ingresso gratuito (www.lacittadeilettori.it).

L’incontro con i finalisti sarà anticipato, alle 18.00 sempre sulla terrazza di Villa Bardini, da una lectio del direttore della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci Stefano Petrocchi dal titolo “La prima volta al Premio Strega – Una storia d’esordio”. Connettendosi a uno dei temi portanti di questa edizione del festival, quello degli esordi letterari, Petrocchi ripercorrerà le vicende di coloro che, negli anni, sono arrivati in lizza per lo Strega grazie a un’opera prima. Durante i giorni de La città dei lettori a Villa Bardini, sarà possibile visitare gratuitamente la mostra "Mimmo Jodice. Senza Tempo".

Presentando il segnalibro distribuito ai partecipanti del Festival, si potrà accedere alla mostra successivamente con uno sconto del 50% fino al 14 luglio. La mostra include 80 fotografie del Maestro napoletano, esposte per la prima volta a Firenze, un documentario di Mario Martone che esplora la vita dell'artista e una sezione inedita dedicata a Michelangelo. Inoltre, fino al 14 luglio, ogni sabato alle 17:30, saranno offerte visite guidate gratuite per i partecipanti alla mostra e fino al 30 giugno, ogni sabato e domenica si terranno laboratori gratuiti per bambini. Per informazioni e prenotazioni sui laboratori, contattare CSC Sigma al numero 055 6146853 (dal lunedì al venerdì, ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00) o via email a [email protected].

