Firenze, a tu per tu con l'Elettrice Palatina: il 18 febbraio Musei Civici gratuiti

Firenze, 11 febbraio 2025 - Il 18 febbraio 1743 si spense a Firenze l’ultima discendente della casata granducale, Anna Maria Luisa de’ Medici, conosciuta come l’Elettrice Palatina. La sua figura, riscoperta e ristudiata dopo più di un secolo di oblio, è particolarmente cara ai fiorentini e non solo.

Omaggio all'Elettrice Palatina

Nell’anniversario della morte i Musei Civici Fiorentini e MUS.E le rendono omaggio con un evento di living history nel quale i visitatori di Palazzo Vecchio potranno “dialogare” direttamente con l’Elettrice Palatina.

Il 18 febbraio 2025, oltre all’ingresso gratuito per tutti nei Musei Civici Fiorentini e a Palazzo Medici Riccardi, torna a Palazzo Vecchio un evento speciale di living history (alle ore 15, 16 e 17), in replica domenica 23 (alle 10.30, 11.30, 12.30), che consentirà di incontrare l’Elettrice Palatina in persona e rievocare in modo suggestivo questa figura femminile, le cui scelte sono state determinanti per la storia del suo patrimonio e dell’intera città.

L'eredità di Anna Maria Luisa de' Medici

Il suo carattere peculiare e le contingenze storiche la portarono a concepire e a realizzare il celebre Patto di Famiglia, un vero e proprio atto giuridico di tutela stipulato con Francesco Stefano di Lorena, grazie al quale l’ultima erede della dinastia vincola allo Stato – il Granducato di Toscana – tutto il complesso dei beni che facevano parte delle collezioni medicee:

«…Gallerie, Quadri, Statue, Biblioteche, Gioje ed altre cose preziose […] a condizione espressa che di quello è per ornamento dello Stato, per utilità del Pubblico e per attirare la curiosità dei forestieri, e non ne sarà nulla trasportato e levato fuori dalla Capitale e dello Stato del Gran Ducato».

Anna Maria Luisa de’ Medici sarà impersonata da Giaele Monaci; l’introduzione alla sua figura e al contesto storico a cura di Andrea Verga. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: 055-2768224 [email protected].

Maurizio Costanzo