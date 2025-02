Firenze, due concerti con Bruno Canino e Orchestra da Camera Fiorentina

Firenze, 4 febbraio 2025 - “Il mio compositore preferito? Senza dubbio Mozart” svelava in un'intervista Bruno Canino, tra i maggiori pianisti italiani di tutti i tempi, di nuovo al fianco dell’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta, sabato 8 febbraio all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte (ore 21) e domenica 9 febbraio alla Fondazione Franco Zeffirelli (ore 16), a Firenze. Ad esaltare la chiarezza esecutiva di Canino sarà una delle pagine più amate di Wolfgang Amadeus Mozart, il “Concerto in la maggiore per pianoforte e orchestra K. 488”, in cui il genio di Salisburgo mette in mostra vitalità strumentale e tratti poetici, distribuiti magnificamente tra solista e orchestra. E ancora, Felix Mendelssohn-Bartholdy, altro autore prediletto dal pianista, di cui ascolteremo la Sinfonia “Italiana”, mentre ad aprire i due appuntamenti sarà la rossiniana “Ouverture in do maggiore” di Franz Schubert. 89 primavere, erede della grande scuola partenopea ed insignito di innumerevoli riconoscimenti, Bruno Canino ha studiato pianoforte e composizione al Conservatorio di Milano, dove poi ha insegnato per 24 anni. Si è dedicato in particolare alla musica contemporanea, lavorando con Pierre Boulez, Luciano Berio, Karl-Heinz Stockhausen, Georgy Ligeti, Luigi Nono... di cui ha spesso presentato opere in prima esecuzione. Ha suonato sotto la direzione di Abbado, Muti, Chailly, mentre dalla sua corposa discografia spiccano le “Variazioni Goldberg” di Bach e le opere integrali di Alfredo Casella e Claude Debussy. Sul podio, come detto, salirà Giuseppe Lanzetta, direttore stabile e fondatore dell’Orchestra da Camera Fiorentina. Biglietto 20 euro, riduzioni per studenti, over 65, titolari “Firenze Card” del Comune di Firenze e soci Unicoop Firenze. Prevendite online sul sito ufficiale www.orchestradacamerafiorentina.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra, tel. 055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp. Ricco il programma musicale del concerto che diF. Schubert prevede l’Ouverture in do maggiore "im italienischen Stile", op. 170, D. 591, di F. Mendelssohn la Sinfonia n. 4 in la maggiore "Italiana", op. 90 (MWV N 16), e di W.A. Mozart il Concerto per pianoforte n. 23 in la maggiore, K 488.