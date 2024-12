Firenze, doppio concerto di Francesco Nicolosi con l’Orchestra da Camera Fiorentina

Firenze, 7 dicembre 2024 - Due serate con il grande pianista Francesco Nicolosi per il Festival della Liuteria Toscana, L’appuntamento è domenica 8 e lunedì 9 dicembre alle ore 21 all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte in piazza Santo Stefano, 3. Direttore dell’Orchestra da Camera Fiorentina sarà il maestro Giuseppe Lanzetta, nel programma musicale spiccano le composizioni di Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven. Allievo di Vincenzo Vitale e tra i massimi cultori della scuola pianistica napoletana, Francesco Nicolosi torna al fianco dell’Orchestra da Camera Fiorentina, domenica 8 e lunedì 9 dicembre all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, a Firenze.

La direzione è affidata a Giuseppe Lanzetta, fondatore e anima della compagine. Al centro delle serate sarà il “Concerto per pianoforte n. 20 in re minore, K 466” di Wolfgang Amadeus Mozart, tra le pagine che hanno contribuito al mito ottocentesco di un Mozart notturno e protoromantico. Completarà il programma la quinta sinfonia di Ludwig van Beethoven, partitura che rimanda al carattere passionale e tempestoso del compositore, una musica che “muove le leve del terrore, del brivido, del dolore, e per questo suscita quel palpito di infinita nostalgia che è l’essenza stessa del romanticismo”, come chiosò lo scrittore e critico musicale Ernst Theodor Amadeus Hoffmann nel 1810, a pochi mesi dal debutto a Lipsia.

Francesco Nicolosi è vincitore di concorsi prestigiosi – tra gli altri, il Concorso Internazionale d’Esecuzione Musicale di Ginevra, nel 1980 – ed è ospite dei maggiori festival internazionali. Numerose anche le uscite discografiche per le etichette Nuova Era, Naxos e Marco Polo. Serate nell’ambito del Festival del Concerti della Liuteria Toscana: nell’occasione Andrea Lombardo suonerà un prezioso contrabbasso realizzato dal liutaio fiorentino Gianluca Pierozzi. Il Festival dei concerti della liuteria toscana tra ‘700 e ‘900 è organizzato dall’Orchestra da Camera Fiorentina in collaborazione con Ministero della Cultura, con il sostegno di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. I biglietti (20/15 euro) sono disponibili online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Biglietti in vendita anche presso Opera Your Preview – via Por Santa Maria 13, Firenze – tutti i giorni dalle ore 10 alle 18.

Maurizio Costanzo