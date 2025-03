Firenze, doppio concerto dell’Orchestra da Camera Fiorentina

Firenze, 7 marzo 2025 - Roberto Prosseda solista e direttore dell’Orchestra da Camera Fiorentina in un doppio appuntamento a Santo Stefano al Ponte, a Firenze. Appuntamento domenica 9 e lunedì 10 marzo alle ore 21 all'Auditorium di Santo Stefano al Ponte in piazza Santo Stefano, 3. Pianista, musicologo e saggista, tra i massimi interpreti di Mendelssohn, Roberto Prosseda sarà ospite, nelle duplici vesti di direttore e solista, dell’Orchestra da Camera Fiorentina, domenica 9 e lunedì 10 marzo all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte a Firenze. Siederà lui al pianoforte nel brano che darà il via alle serate, il “Concerto in do maggiore per pianoforte e orchestra” di Antonio Salieri, di cui ricorre il 200esimo anniversario della morte: l’opera riflette lo stile classico del tardo Settecento con passaggi che anticipano lo stile virtuosistico del primo Romanticismo. Roberto Prosseda salirà quindi sul podio e lascerà spazio a due giovani eccellenti pianisti, Alessio Masi e Francesca Antonucci. Il programma continuerà con il “Concerto n. 2 in fa minore per pianoforte e orchestra” che Fryderyk Chopin compose non ancora ventenne, prima di lasciare Varsavia alla volta di Parigi. E ancora, il più noto dei cinque concerti per pianoforte e orchestra di Ludwig van Beethoven: tramandata con il nomignolo “L’imperatore” – aggiunto dall’editore Johann Baptist Cramer, nessun riferimento a Napoleone – l’opera è caratterizzata dal piglio militaresco, dal respiro epico e dall’imponenza timbrica del pianoforte..Roberto Prosseda, dopo essersi affermato in prestigiosi concorsi di esecuzione, ha conquistato la notorietà internazionale con la registrazione integrale dell’opera pianistica di Mendelssohn, pubblicata da Decca, tra cui alcune composizioni inedite. La sua vasta discografia comprende inoltre pagine di Mozart, Schubert, Schumann, Chopin, di cui è un raffinato interprete. Ha suonato come solista, tra gli altri, con la London Philharmonic, l’Orchestra Santa Cecilia di Roma, la New Japan Philharmonic, la Royal Liverpool Philharmonic, la Moscow State Philharmonic, la Bruxelles Philharmonic. Musicologo e saggista, è conosciuto al grande pubblico anche per i documentari realizzati per RadioTre e RAI Educational. Biglietto 20 euro. Prevendite online sul sito ufficiale www.orchestradacamerafiorentina.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra, tel. 055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp. La 45esima stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Unicoop Firenze e – in art bonus - Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo. Programma dei concerti: A. Salieri, Concerto in do maggiore per pianoforte e orchestra; F. Chopin, Concerto n. 2 in fa minore per pianoforte e orchestra, Op. 21; L.v. Beethoven , Concerto n. 5 per pianoforte e orchestra in mi bemolle maggiore, op. 73 “Imperatore”.