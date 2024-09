Firenze, doppio concerto con la star del pianoforte Giuseppe Andaloro

Firenze, 17 settembre 2024 - Allievo prediletto del leggendario Sergio Fiorentino, vincitore del Premio Busoni 2005, Giuseppe Andaloro è oggi tra i massimi pianisti a livello internazionale. E grande è l’attesa per il doppio appuntamento che lo riporta al fianco dell’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta, domenica 22 e lunedì 23 settembre alle ore 21 all’Auditorium Santo Stefano al Ponte, a Firenze. Dal programma delle serate, spicca il “Concerto per pianoforte e orchestra n. 2” di Sergej Rachmaninov, il più popolare ed eseguito dei quattro concerti per pianoforte del compositore russo, oltre che una delle partiture per pianoforte più famose di tutti i tempi. Opera matura di Rachmaninov, il “Concerto per pianoforte e orchestra n.2” esalta il sentimento post-romantico, intrecciando lirismo ed espressività a una scrittura al limite delle capacità esecutive. Segue l'altrettanto nota la sinfonia ‘Dal nuovo mondo” di Antonin Dvorak, prima partitura “americana” del compositore ceco, sospesa tra la tradizione europea e quelle nuove atmosfere incontrate dopo il trasferimento a New York. Palermitano, classe 1982, Giuseppe Andaloro ha iniziato giovanissimo un’intensa attività concertistica, proponendo un repertorio che spazia dal Rinascimento alla musica moderna e contemporanea. Tra i numerosi riconoscimenti impossibile non ricordare il primo premio ai concorsi pianistici Ferruccio Busoni e London Piano Competition. Ha al suo attivo registrazioni per diverse etichette discografiche (Sony, Warner, Naxos, Fontec). Biglietti 15/20 euro. Prevendite online sul sito ufficiale www.orchestradacamerafiorentina.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Biglietti disponibili anche presso Opera Your Preview – via Por Santa Maria 13, Firenze – tutti giorni dalle ore 10 alle 18. Riduzioni per studenti, over 65 e soci Unicoop Firenze. La 44esima stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Unicoop Firenze e – in art bonus - Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra, tel. 055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp. Programma completo sul sito ufficiale www.orchestrafiorentina.it.