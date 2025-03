Firenze diventa il centro della musica elettronica con tre giorni di talk e concerti

Firenze, 8 marzo 2025 – Quest’anno ricorre il centenario della nascita di Luciano Berio, figura centrale della musica del Novecento e fondatore di Tempo Reale. In occasione di questa importante ricorrenza, Tempo Reale rende omaggio al Maestro partecipando a un ricco programma di eventi, concerti e iniziative in Italia e all’estero, tra cui il Festival Luciano Berio di Radicondoli (Siena), Milano Musica, Romaeuropa Festival, Palermo e prestigiosi appuntamenti internazionali a Lisbona, Buenos Aires e Montréal. In questo contesto, nasce a Firenze "Magnetica", un nuovo progetto ideato da Tempo Reale e dedicato proprio a Luciano Berio, che dal 13 al 15 marzo trasformerà la città in un polo d’attrazione per la scena elettronica italiana contemporanea. Concerti, incontri e talk animeranno il programma, coinvolgendo oltre 40 artisti, compositori e ricercatori, in un dialogo aperto tra innovazione, sperimentazione e divulgazione. "Magnetica" rappresenta un’azione poliforme che vuole aggregare i protagonisti della musica elettronica italiana, unendo giovani creativi provenienti dalle Scuole di Musica Elettronica dei Conservatori e affermati ricercatori e compositori. Questo evento nasce dall’esigenza di riflettere sul crescente interesse giovanile per le tecnologie del suono e sulla loro applicazione nella musica contemporanea, valorizzando il diffuso spirito collettivo di ricerca che ha sempre caratterizzato Tempo Reale. “Magnetica” nasce in sinergia con le istituzioni, che accolgono così la nuova stagione di Tempo Reale: “E’ con soddisfazione e orgoglio che la Toscana celebra il centenario della nascita di Luciano Berio, straordinario, laborioso e fecondo pioniere della musica elettronica. Tempo Reale è la testimonianza di un spirito di ricerca che rappresenta al meglio la Toscana delle eccellenze. ‘Magnetica’ sarà un appuntamento di ‘connessione’ tra appassionati, musicisti e ricercatori, un’esperienza che aprirà nuove frontiere tra la Toscana e il mondo” – dichiara il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. “Un nuovo importante appuntamento di Tempo Reale che con Magnetica rende omaggio a Luciano Berio e alla sua arte che lo ha portato a lavorare in prestigiosi contesti concertistici di tutto il mondo” ha detto l’assessore alla cultura Giovanni Bettarini. “Un evento che per tre giorni porterà a Firenze la musica elettronica contemporanea con 40 artisti capaci di portarci fra l’innovazione la sperimentazione e la tradizione di questo genere musicale”. Tre tematiche, un percorso innovativo. Alla sua prima edizione, "Magnetica" si struttura intorno a tre tematiche chiave selezionate dal comitato artistico-scientifico: Machine learning e intelligenza artificiale, DIY e strubenti interattivi, Acusmatica e spazio. Questi temi saranno sviluppati attraverso un workshop formativo, tre sessioni di talk e nove concerti, il tutto frutto di un’ampia partecipazione stimolata da call pubbliche che hanno raccolto numerose proposte. Tre giorni per immergersi nella musica elettronica: i talk saranno presso la Biblioteca Isia dalle ore 14.15, nel pomeriggio dalle ore 17.00 le sessioni "Fixed Room" presso lo Studio B di Villa Strozzi e i concerti serali dalle ore 21.30 presso la Limonaia di Villa Strozzi, giovedì 13 marzo: Talk su Machine learning e intelligenza artificiale, venerdì 14 marzo: Talk su DIY e strumenti interattivi, sabato 15 marzo: Talk su Acusmatica e spazio. Un evento aperto alla comunità. "Magnetica" aspira a diventare un appuntamento ricorrente, un punto di riferimento per la scena musicale elettronica, in grado di connettere musicisti, ricercatori e appassionati del settore. L’evento è concepito come un’occasione di scambio e crescita, aperto a studenti, giovani talenti e professionisti esperti, per esplorare insieme le nuove frontiere della musica elettronica.